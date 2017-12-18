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Denktaş: Doğru icraatlarımız seçimden sonra da devam edecek

Seçime sayılı günler kala çalışmalarını yoğunlaştıran Demokrat Parti (DP), Cumartesi günü Güzelyurt’ta halk ile kucaklaştı.

Denktaş: Doğru icraatlarımız seçimden sonra da devam edecek

Seçime sayılı günler kala çalışmalarını yoğunlaştıran Demokrat Parti (DP), Cumartesi günü Güzelyurt’ta halk ile kucaklaştı.

18 Aralık 2017 Pazartesi 09:49
Denktaş: Doğru icraatlarımız seçimden sonra da devam edecek
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Seçime sayılı günler kala çalışmalarını yoğunlaştıran Demokrat Parti (DP), Cumartesi günü Güzelyurt’ta halk ile kucaklaştı. DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş başkanlığında Güzelyurt çarşısını gezen milletvekili adaylarına halk yoğun ilgi gösterdi. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı etkinlikte, Güzelyurt halkının sorunları dinlendi ve çözüm önerileri tartışıldı. DP’nin hükümet döneminde elinde tuttuğu bakanlıkları oldukça başarılı bir şekilde yönettiğinin altını çizen Güzelyurtlular, özellikle batı bölgesinin turizmden hak ettiği payı alması adına yapılan çalışmalardan, Güzelyurt Doğa Müzesi’nin restorasyonun tamamlanmasından ve 1951 yılından beridir amacına uygun olarak kullanılmayan tarihi tren istasyonun restorasyonuna başlanmasına, bölgede büyük bir sorun haline gelen kömür ocaklarının (gamini) kapatılmasına, bölgedeki üreticilerin ödemelerinin zamanında yapılmasından ve Güzelyurt’a otobüsle gelen turist potansiyelinin artmasına yönelik duydukları memnuniyeti belirttiler. Güzelyurt bölgesinden sonra Lefke’ye devam eden Demokrat Parti ekibi, adaylarını Lefkelilerle buluşturdu. Lefke halkı ise DP’nin hükümet döneminde Lefke’deki Vasıf Palas Müzesi’nin restorasyonu için ihaleye çıkılması ve bölgeyi ziyaret eden turist potansiyelinin arttırılmasından duydukları memnuniyeti belirtip DP Adaylarına gelecek dönemde de destek belirttiler. DP Adayları esnafla sohbetlerinde ise seçim sonrası programlarını anlatıp bugüne kadar Lefke için gerçekleştirilenlerle ilgili Lefke halkının memnuniyetlerinin kendileri için güzel bir motivasyon olduğunu vurguladılar. Demokrat Parti’nin güçlü aday kadrosu ile eniyisinihalkbilir sloganı ile çıkılan yolda halkın en doğru seçimi yapacaklarına duydukları inancı yinelediler. Demokrat Parti adayları adım adım tüm adayı yoğun bir program dahilinde gezerek hem bölgelerdeki sıkıntıları yerinde tespit ediyor hem de yapacaklarını ilk ağızdan halkla paylaşıyorlar. 

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