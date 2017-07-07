Denktaş: Dışa karşı birlik olma zamanı...

"Rum bizimle bir şey paylaşma niyetinde olmadığını bir kez daha ispat etti..."



Birbirimize en çok ihtiyaç duyacağımız bir sürece giriyoruz..Kendi ekibimizi suçlamakla veya slogan atmayla hiç bir yere varılamayacağını en azından görmüş olmalıyız..Rum bizimle birşey paylaşma niyetinde olmadığını bir kez daha ispat etti.Rum kaynaklı haberlere inanmakla sadece ve sadece onların propagandalarına hizmet etmiş oluruz..Bana göre Sn Cumhurbaşkanımız ve ekibi fazla uzlaşmacı davranmış olabilirler.Bu nedenle onları suçlamak yerine düşüncelerimi referandum safhasında ortaya koymayı yeğledim..Sürecin çökmesi ve yıllardır bizleri meşgul eden zeminde bir çözümün ortaya çıkamayacağı gerçeği buradan alınan sonuçla ortaya çıkmış oldu..

Şimdi kolkola girerek, kimsenin insafını veya inisiyatifini beklemeden önümüze bakalım..İç siyasette birbirimizi eleştirebiliriz. Ancak dışa karşı birlik olmak zamanı..

Her olmayan işte bir hayır vardır.