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DENKTAŞ DERNEĞİ İZMİR’DE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU

DENKTAŞ DERNEĞİ İZMİR’DE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU

04 Nisan 2018 Çarşamba 16:39
DENKTAŞ DERNEĞİ İZMİR’DE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU
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RAUF R. DENKTAŞ VE DÜŞÜNCELERİNİ YAŞATMA DERNEĞİ, İZMİR’DE TEMASLARDA BULUNDU

Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu İzmir ve Aydın’da çeşitli temaslarda bulundu.

Dernekten verilen bilgiye göre ilk ziyaret İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur ve Narlıdere TEMAD Başkanı Necdet Akyüz’ün yanı sıra birçok sivil toplum örgütüyle de görüşen dernek yönetim kurulu üyeleri ziyaretlerinde, derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretlerde ayrıca derneğin yayın organı “Denktaş'ça Dergisi” ve Kıbrıs davasını yurt içinde ve dışında anlatmak için hayata geçirilen “Kıbrıs 1571-1974”, “Rauf Denktaş”, “Dr. Fazıl Küçük” ve “Atatürk” adlı çocuk kitapları da tanıtıldı.

Dernek Genel Başkanı Latif Akça, ziyaretlerde plaket ve hediyeler de takdim etti.

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Abdul BaturNecdet AkyüzRauf R. Denktaş Ve Düşüncelerini Yaşatma DerneğiAziz KocaoğluDernekZiyaretRauf Denktaş
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