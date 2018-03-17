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DENKTAŞ, DERİNYA VE APLIÇ KAPILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Derinya ve Aplıç kapılarıyla ilgili açıklama yaptı.

DENKTAŞ, DERİNYA VE APLIÇ KAPILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Derinya ve Aplıç kapılarıyla ilgili açıklama yaptı.

17 Mart 2018 Cumartesi 20:21
DENKTAŞ, DERİNYA VE APLIÇ KAPILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
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DP GENEL BAŞKANI DENKTAŞ, DERİNYA VE APLIÇ KAPILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Derinya ve Aplıç kapılarıyla ilgili açıklama yaptı.
Denktaş, bu konuda KKTC’nin üzerine düşen işin zor kısmı olan yol yapım çalışmalarını tamamladığını, kapıları varılan mutabakata bağlı olarak açılmaya hazır duruma getirdiğini, Kıbrıs Rum tarafının ise, her güven artırıcı önlem girişiminde olduğu gibi, bu mutabakatta da gönülsüz ve isteksizliğini sürdürmek, girişimi baltalamak için her türlü oyalamaya başvurmakta olduğunu belirtti.
 

Güven artırıcı önlemlerin, hele de bir mutabakatın parçasıysalar, muhakkak mütekabiliyet ilkesine sadık kalarak ilerletilmesi gerektiğini ifade eden Denktaş, “Her iki toplumun yeni maceralara değil, mantık çerçevesinde ve varılan uzlaşmalara bağlı olarak iki liderin atacağı olumlu adımlara ihtiyacı vardır. Buna bağlı olarak Rum liderliğine çağrımız, bu iki kapının eş zamanlı olarak açılabilmesi için üzerine düşen çalışmaları daha fazla geciktirmeden tamamlamasıdır” dedi.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın yazılı açıklaması şöyle:
“Mayıs 2015’te Güven Artırıcı Önlemler kapsamında iki lider arasında varılan uzlaşmaya bağlı olarak Derinya ve Aplıç kapılarının birlikte açılması kararlaştırılmıştı.
KKTC üzerine düşen işin zor kısmı olan yol yapım çalışmalarını tamamlamış, kapıları varılan mutabakata bağlı olarak açılmaya hazır duruma getirmiştir.
Kıbrıs Rum tarafı ise, her güven artırıcı önlem girişiminde olduğu gibi, bu mutabakatta da gönülsüz ve isteksizliğini sürdürmek, girişimi baltalamak için her türlü oyalamaya başvurmaktadır.
 

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ‘Güven Artırıcı Önlemleri’ ileriye götürmedeki isteksizliği gerek GSM hatlarının birleştirilmesinde, gerek elektrik şebekelerinin sürekli bağlantılarında gerekse hidrokarbon araştırmalarında kendini göstermektedir.
Kıbrıs Rum Yönetimi, güven artırıcı önlemleri dahi güvensizlik ve gerginlik konusu yapmakta uzmanlaşmıştır.
Güven artırıcı önlemler, hele de bir mutabakatın parçasıysalar, muhakkak mütekabiliyet ilkesine sadık kalarak ilerletilmelidirler.
Her iki toplumun yeni maceralara değil, mantık çerçevesinde ve varılan uzlaşmalara bağlı olarak iki liderin atacağı olumlu adımlara ihtiyacı vardır.
Buna bağlı olarak Rum liderliğine çağrımız, bu iki kapının eş zamanlı olarak açılabilmesi için üzerine düşen çalışmaları daha fazla geciktirmeden tamamlamasıdır.”

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