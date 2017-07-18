Denktaş: Demokrat Parti olarak

desteğimizi geri çekiyoruz







Sabah saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyen DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı. Denktaş, 11 Şubat 2014 ortak belgesi etrafında şekillenen müzakere sürecinin kendilerine göre bittiğini kaydederek, DP olarak imza attıkları ortak belgeye desteklerini çektiklerini duyurdu.



Sererdar Denktaş, Kıbrıs konusunda gelinen son aşamayı bu sabah DP Genel Merkez Binası’nda düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi.

Denktaş, bu akşam hem Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, hem de TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na daha önce sözlü olarak da dile getirdikleri önerileri yazılı olarak sunacaklarını söyleyerek, “Amaç tüm siyasi partilerle ve Cumhurbaşkanı ile bunların altını doldurmak ve uygulamaya geçirmektir” dedi.

Denktaş yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “11 Şubat 2014 Ortak Açıklama belgesi etrafında şekillenerek devam eden son görüşme süreci de bildiğiniz gibi yaklaşık üç buçuk yıl sonra 7 Temmuz 2017 tarihinde Crans-Montana’da sonlanmıştır.”

DP olarak bu sürece ilk günden itibaren tüm kaygı ve tedirginliklerine rağmen destek verdiklerini vurgulayan Denktaş, “Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin destek ve teşviki ile 3. Cumhurbaşkanı Sayın Eroğlu tarafından başlatılan ve 4. Cumhurbaşkanımız Sayın Akıncı tarafından devam ettirilen bu sürecin sonunda geldiğimiz nokta, bir çember etrafında 360 derece dönercesine, başladığımız nokta olmuştur. Sonuç, KKTC açısından kayıp bir üç buçuk yıl daha, toplumsal hayal kırıklığı, tedirginlik ve yeni siyasal gerginliklere gebe bir ortamdır. Kıbrıs Rum tarafının tüm uyarılara rağmen süreci çökerterek meydan okurcasına hızlandırmış olduğu Akdeniz’deki hidrokarbon çalışmaları da umarım bölgemizde daha başka gerginliklere yol açmaz.” ifadesini kullandı.

1968’den beri “Kıbrıs sorunu olarak tanımlanan meseleye Türk tarafının “iki tarafın siyasi eşitliği ve iki eşit kurucu devlet” temelinde baktığını yineleyen Denktaş, “ancak muhatabımız Rumların Türklerle eşitlik temelinde bir ortak devlet kurma kaygıları olmadığını ortadadır” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs Cumhuriyeti ‘Ortodoks Helen’ bir yapıdır!”

Denktaş’ın açıklaması şöyle devam ediyor: “1964’ten beridir her geçen gün biraz daha Helenleştirdikleri, AB içerisinde Yunanistan’la ortak geleceklerini şekillendirebildikleri “Kıbrıs Cumhuriyeti”, onlar açısından tarihsel misyonunu büyük oranda yerine getirmektedir. Oluşturdukları yapı içerisinde Kıbrıslı Türklere, kendi toplumsal kimlikleriyle “siyasal eşit” bir yer yoktur.

“Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Rumları, Devlet-Millet-Coğrafya kapsamında ‘Helenlikle’ buluşturan bir yapıdır. Dili Yunanca, hakim dini Ortodoks, kültürü Kıbrıslı Rum ve milleti Helen olan bir yapı haline dönüştürülmüştür.

“Hedefleri bu yapıyı tüm Kıbrıs coğrafyasına yaymaktır. Onlar açısından tarihi misyonları ancak bunu başarabildikleri ölçüde gerçekleşecektir. Maalesef önümüzde duran, gerçeklik ve yapı budur. Bu ne kadar çağdışı bir yapı ve zihniyet olsa da AB içerisinde dahi yerini alabilmiştir. Zaten AB’nin Kıbrıs konusundaki tarihsel hatası da burada yatmaktadır. Bu büyük hata, Annan Planı döneminde AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Verhaugen tarafından da “1996 yılında Rum tarafının, AB üyeliği sonrasında çözüme engel olmayacakları sözüne güvenmemiz en büyük hatamız olmuştur” açıklaması ile perçinlenmiştir.”

“AB bize rağmen üye yaptı, bize onlara uymak kaldı!”

Denktaş, Rum Kesimi’nin bir oldu bittiyle üye yapılmasını AB’nin önceliklerinin bizimkinden farklı lmasına bağladı: “AB, Kıbrıs adasının bütününü, tüm uyarılarımıza rağmen, Kıbrıslı Türklerle müzakere etmeden, üyelik koşullarını bizimle tartışmadan, hassasiyetlerimizi dikkate almadan, yani bize rağmen, Birliğin parçası ilan etmiştir. Biz esasında onlar açısından bir oldu-bitti ile müzakere etmekteyiz. Bir benzetme yapacak olursak, terzi ölçümüzü alarak bize elbise dikeceğine, dikilmiş olan bir elbiseye bizim girmemizi istemektedirler.

“AB’nin Kıbrıs’la ilgili stratejik öncelikleri, Akdeniz’deki enerji kaynaklarına ulaşım ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasının gelecekteki şekillenmesidir. Yani AB’nin de öncelikli hedefi iki tarafın siyasi eşitliği ve iki eşit Kurucu Devletin oluşturacağı yeni ortaklık temelinde Kıbrıs sorununa adil, kalıcı ve yaşayabilir bir çözüm bulunması değildir. Ancak bu başarılabilse AB açısından kabul edilebilir bir yapı ortaya çıkmış olurdu.”

“Önceliğimizi ‘Kıbrıs sorununun çözümü’ konusundan bağımsızlaştırmalıyız!”

Tüm bu değerlendirmelerin ışığında “Kıbrıslı Türkler olarak kendi önceliklerimizi ve hedeflerimizi Kıbrıs sorunu çözüm kriterleri dışına çıkarmalıyız!” diyen Denktaş, “Bu, “Kıbrıs sorunun” çözümünden bir kaçış önerisi değildir. Bu öneri umutlarımızı, ideallerimizi, hedeflerimizi Kıbrıs sorunun çözümünden bağımsızlaştırmak önerisidir. Bu kendimize olan öz güvenimizi güçlendirme önerisidir. Bu, devletimizi daha demokratik, daha yaşanabilir, toplumsal refahın daha adil paylaşıldığı, insan haklarına daha da saygılı, daha hesap verebilir adil bir yönetim anlayışına ulaştırabilmek için yaptığım bir toplumsal uzlaşı çağrısıdır.” İfadesini kullandı.

“Toplumların son durağı olamaz!”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Crans-Montana görüşmeleri için “bu son duraktır” sözlerini hatırlatan Denktaş, “Toplumların son durağı yoktur. Toplumlar için son durak tarihin çöplüğüdür. 11 Şubat 2014 belgesi etrafında şekillen müzakere süreci sonlanırken, bizler önümüze ciddi yeni hedefler koymalıyız.” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Bizce de 11 Şubat 2014 belgesi etrafında şekillenen süreç bitmiştir. Hayali umutlar peşinde koşma sürecinin sonlandırılması adına, biz DP olarak, 11 Şubat 2014 ‘Ortak Açıklaması’na verdiğimiz desteği geri çekiyoruz. Bu belge bizim için artık yok hükmündedir, bağlayıcı değildir.” Sözleriyle sürece verdikleri desteği geri çektiklerini açıkladı.

Denktaş, görüşlerini bu akşam Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbakanı Mustafa Akıncı ile de paylaşacaklarını belirtti. Basın toplantısında hükümetle ilgili soruları da yanıtlayan Denktaş, “Hükümette kriz var yorumlarını anlayamıyorum. Hükümet çalışmaya devam ediyor” şeklinde konuştu. KKTC’nin Türkiye’nin 82’nci vilayeti olacağı yönündeki iddiayı içeren soruyu da yanıtlayan Denktaş, “Devletimizi ortadan kaldırılmasına, böyle bir şeye onay vermeyiz” dedi.

Toplantıda Denktaş’a, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı ile DP Lefkoşa milletvekili Mustafa Arabacıoğlu eşlik etti.