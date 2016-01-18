Denktaş, CTP Genel Başkanı Talat’ı Eleştirdi

DENKTAŞ: “KIRMIZI ÇİZGİ OLURSA İLERLEME OLMAZ YAKLAŞIMI, ELDE EDİLEN HAKLARI KAYBETME TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA BIRAKTI”

“FEDERASYON TEZİ, DENKTAŞ'IN ‘KIRMIZI ÇİZGİLERİ’ SONUCUNDA KABUL EDİLDİ”

Ana muhalefet Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Kıbrıs müzakerelerinde “kırmızı çizgi olursa ilerleme olmaz" yaklaşımının, yıllar boyunca kararlı bir duruş sonucunda elde edilen hakları kaybetme tehdidiyle karşı karşıya bıraktığını ileri sürdü. Denktaş,“Halkımızın büyük çoğunluğunun görmek istediği ve hassasiyetle üstünde durduğu hangi ‘kırmızı çizgi’ pembeleşmiş veya ortadan kaldırılmıştır ki olumlu mesajlar verilebilmektedir?” dedi.

Serdar Denktaş, bugün yaptığı bir açıklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Mehmet Ali Talat’ı, bir yerel gazetede yer alan su kriziyle ilgili söyleşisinde, kırmızı çizgilerinin bulunmadığını belirtirken “bunu rahmetli Denktaş söylerdi ve o nedenle de hiçbir ilerleme olmazdı” yönünde sözler sarf etmesinden dolayı eleştirdi.

Serdar Denktaş, “Su konusunda kendi kendilerine hiç gereksiz yere çıkartmış oldukları kriz nedeniyle yine kendi aralarında yürüttükleri müzakerelerde ‘kırmızı çizgi’lerinin olmamasını normal karşılayabiliriz. Bu konuda söz hakkı bizlerden çok ikide bir bu konuyla ilgili topladıkları ve pozisyonlarında bir değişiklik olmadığını kamuoyuyla paylaştıkları CTP-PM ile hükümet ortağı UBP yönetimindedir” dedi.

Bu konuda öneride bulunmuş olmalarına rağmen dikkate alınmamasından dolayı artık “izleyici locasında” olduklarını kaydeden Denktaş, “Ancak mesele Kıbrıs sorununun çözümü ise ve bu sadece bugün hayatta olan bizleri değil, hem bu uğurda hayatını kaybetmiş olanları, hem de gelecek nesilleri ilgilendirmesi nedeniyle bizim de söyleyecek sözümüz olacaktır” şeklinde konuştu.

Denktaş, şöyle devam etti:

“Her şeyden önce Sn Talat bugün kendilerinin sıkı sıkıya sarıldığı ‘iki toplumlu iki kesimli ‘federasyon’ tezinin Denktaş'ın ‘kırmızı çizgileri’ sonucunda Rum tarafının kabullenmek zorunda kaldığını; bugün kendileri çok hazmetmemiş olsa da ‘siyasi eşitlik, eşit egemenlik’ gibi kavramların yine Denktaş'ın ‘kırmızı çizgileri’ sayesinde elde edildiğini; Kıbrıslı Türklerin can güvenliğinin en önemli garantisi olan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin bugüne kadar Denktaş'ın ‘kırmızı çizgilleri’ nedeniyle sulandırılamadığını hatırlatmak isterim”

Kıbrıs müzakerelerinin, hükümetin de desteğiyle “kırmızı çizgisiz” yürütüldüğünü ancak Rum tarafının önem verdiği hiçbir siyasetinden ödün vermeksizin masada oturduğunu iddia eden Denktaş, “Rum tarafının genel politikası değişmediğine göre masada ne değişmiştir ki olumlu hava estirilebilmekte, Rum tarafı görüşme sürecinden umutlu olduklarını bahsedebilmektedir? Halkımızın büyük çoğunluğunun görmek istediği ve hassasiyetle üstünde durduğu hangi ‘kırmızı çizgi’ pembeleşmiş veya ortadan kaldırılmıştır ki olumlu mesajlar verilebilmektedir? Bu soruların cevabını gerek hükümetten gerekse görüşmeci heyetimizden halkımız adına beklemekteyiz” dedi.