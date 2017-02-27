Denktaş: “Çözümde KKTC Olarak Yer Almamamız Halinde Tüm Haklarımız Ortadan Kaldırılabilir”

“SİYASİ EŞİTLİĞİ, NÜFUSA BAĞLI OLARAK GÜÇ PAYLAŞIMINA YANSIYAN BİR UNSUR DEĞİLDİR”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, bir çözüm içerisinde KKTC olarak yer alınmaması halinde “kağıt üzerinde var” diye görünecek tüm hakların kolaylıkla ortadan kaldırılabileceğini belirtti.

Denktaş bugün yaptığı açıklamada, çözüm görüşmeleriyle ilgili olarak Rum tarafından yapılan açıklamaların, yarım asırdan beridir Kıbrıs sorununun neden çözülemediğinin anlaşılması açısından önem arz ettiğini söyledi.

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in “Azınlığın çoğunlukla eşitlenmesi talep edilemez” açıklamasına değinen Denktaş, “Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini kabul etmediğini, 1964’te olayların başlatılmasına neden olan anlayışın hiç değişmediğini, zoraki bir çözüme varılması halinde bizi azınlık gören bu zihniyetin yeniden hortlayacağının açık ilanı niteliğindedir” dedi.

“BİZLERİ AZINLIK OLARAK GÖRDÜKLERİNİ ÇOK NET İFADE EDİYORLAR”

Denktaş, şöyle devam etti:

“Bugün Anastasiadis ve tüm Rum Siyasi Partileri, Enosis hayallerini AB üzerinden dolaylı olarak hayata geçirmiş olmanın rahatlığı içerisinde, bizleri ‘azınlık’ olarak gördüklerini ve ‘yoğunlaştırılmış azınlık hakları’ ötesinde bir hakkımız olamayacağını çok net olarak ifade edebilmektedirler.

Kıbrıslı Türklere yönelik aşağılayıcı, küçük görücü bu yaklaşım ve söylemler karşısında bizlerinde kendi içimizde ‘çözüm’ söyleminin altını siyasal eşitliğimizin simgesi olan Devletimiz ile doldurmamız ve Güney ile bir çözümün ancak Devletimizin bu çözümde yer alması ile mümkün olabileceğini en yüksek sesle ortaya koymamız gerekmektedir.

Bir çözüm içerisinde KKTC olarak yer almamamız halinde kağıt üzerinde var diye görünecek tüm hakların kolaylıkla ortadan kaldırılabileceğini anlamamız gerekmektedir.”

“İKİ EŞİT ORTAKTAN BİRİ OLDUĞUNU TESCİL ETTİ”

Serdar Denktaş, siyasi eşitliğin nüfusa bağlı olarak güç paylaşımına yansıyan bir unsur olmadığına işaret etti.

Denktaş, “1960 Cumhuriyeti’nin kuruluşunda iki eşit ortaktan biri olarak yer alan Kıbrıslı Türkler, 1964 yılından beridir Kıbrıslı Rumlar tarafından işgal edilmiş siyasal haklarından, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve arkadaşlarının dirayetli müzakereleri sayesinde vazgeçmemiş ve bu haklarını Annan Referandumu’nda Self-Determinasyon hakkını kullanarak tescil etmiştir” ifadelerini kullandı.