DENKTAŞ: “CENEVRE’DE İSTENECEK TAVİZLER KONUSUNDA UYANIK OLMALIYIZ`

“CENEVRE’DE İSTENECEK TAVİZLER KONUSUNDA UYANIK OLMALIYIZ. BİRKAÇ GÜNDÜR RAUF R. DENKTAŞ’IN ARŞİVİNİ VE GÖRÜŞMELERDEKİ TUTANAKLARI İNCELİYORUM”



Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türk tarafının Cenevre’de istenecek tavizler konusunda uyanık olması gerektiğini söyleyerek, “Birkaç gündür Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın arşivini ve görüşmelerdeki tutanakları inceliyorum. Olası tavizlere karşı önlemler alınması noktasında çalışma yapıyoruz” dedi.Müzakere masasında şu ana kadar konuşulanların KKTC’nin ortadan kalkmasına yönelik olduğunu savunan Denktaş, “Çok açık söyleyeceğim. Türkiye’nin garantörlüğü devam etse de, asker, ‘adadan çekiliyorum’ dediği gün, Kıbrıs Türkü’nün sonu başlar” ifadesine yer verdi.Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in politikasını net şekilde ortaya koyduğunu da söyleyen Denktaş, Kıbrıs Türk liderliğinin görüşünün henüz netlik kazanmadığını, bunun da kendilerini endişelendirdiğini kaydetti.Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Gaziler Derneği yönetimini kabulünde konuşan ve Cenevre öncesinde Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulunan Denktaş, Rum liderin “çözüm sonrası Kıbrıs Cumhuriyeti devam edecek, Kıbrıslı Türkleri eyalet olarak cumhuriyetin altına alacağız” şeklinde tavır sergilediğini söyledi.“REFERANDUM SAFHASINDA TÜRKİYE’NİN TAVRI ÖNEMLİ”Askerin adadaki varlığının tartışılmasının doğru olmadığını belirtenDenktaş, şunu ekledi:“Çok açık söyleyeceğim. Türkiye’nin garantörlüğü devam etse de, asker, ‘adadan çekiliyorum’ dediği gün, Kıbrıs Türkü’nün sonu başlar. Garanti sistemi işlemez. Çünkü artık adada 74 öncesindeki durum söz konusu değildir. Kıbrıs AB toprağı olacaktır. Dolayısıyla Brüksel’in onayı olmaksızın olası bir çatışmada Türkiye adaya müdahalede bulunamaz. Ancak asker bugün ki mevcut şekliyle adadaki varlığını sürdürürse sıkıntı yaşanmaz. Tabi komutası da bizde kalması kaydıyla. Şayet, ‘asker kalsın ama komuta heyeti BM’den atansın’ şeklinde bir yaklaşım söz konusu olursa o vakit Girit’in başlangıcı olur.”Olası bir anlaşma metninin her iki tarafa da sunulacağını belirten Başbakan Yardımcısı, referandum safhasında Türkiye’nin tavrının önemli olacağını söyledi.Cenevre’de Türk tarafından istenecek tavizler konusunda uyanık olunması gerektiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, birkaç gündür kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın arşivini ve görüşmelerdeki tutanaklarını incelediğini belirtti.Denktaş, olası tavizlere karşı önlemler alınması noktasında çalışmalar yaptıklarını kaydetti.“BİZİM BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR”“Cenevre’den hangi sonuç çıkarsa çıksın. Şunu çok net bilmeliyiz ki, bizim birbirimize ihtiyacımız var” diyen Denktaş, bu birkaç ayın kritik olduğunu vurguladı.Serdar Denktaş, olası referandumda AB ve ABD başta olmak üzere birçok devlet temsilcilerinin yeniden devreye gireceğini söyleyerek, her iki tarafa ‘evet’ demesi yönünde baskı yapılacağını savundu.Türk halkının bu tür baskılara boyun eğmemesini gerektiğini de söyleyen Denktaş; “Hangi telkinde bulunulursa bulunsun bu adada yaşayacak olan bizleriz. İrademizi kendimiz belirleyeceğiz” dedi.ÇÜMEN: “KKTC EGEMENLİK VE “GARANTÖRLER KONULARINDA TAVİZ VERMEYİZ”Öte yandan kabulde, KTBK Gaziler Derneği Başkanı Adil Çümen de konuştu.Çümen, yaklaşık iki ay önce genel kurullarını gerçekleştirdiklerini belirtti. Çümen, Denktaş’a derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.Partiler üstü bir dernek olduklarını vurgulayan Çümen, Kıbrıs konusu gündeme geldiğinde milli iradeye sahip çıktıklarını söyledi. Adil Çümen, “KKTC”, “Egemenlik” ve “garantörler” konularında taviz vermelerinin söz konusu olamayacağını vurguladı.Ziyaret sonunda Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a dernek adına anı plâketi takdim edildi.