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06 Ocak 2017 Cuma 15:01

Denktaş, Cenevre Zirvesi Öncesi Bazı Sivil Toplum Örgütleriyle Görüştü…

Denktaş, Cenevre Zirvesi Öncesi Bazı Sivil Toplum Örgütleriyle Görüştü…
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Başbakan Yardımcısı Denktaş, Cenevre Zirvesi öncesi bazı sivil toplum örgütleriyle görüştü…

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Cenevre Zirvesi öncesi strateji belirlemek amacıyla ülkede bulunan bazı kurum ve kuruluşlarla istişarelerde bulundu.

Bugün akşam saatlerinde, Beşparmak Düşünce Grubu üyeleriyle de bakanlıkta bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Denktaş, müzakerelerde tecrübeli isimlerden bilgi aldı.

Beşparmak Düşünce Grubu Genel Koordinatörü Ergün Olgun, dış ilişkiler Sorumlusu Osman Ertuğ başta olmak üzere grubun temsilcileriyle müzakerelerde gelinen aşamayı enine boyuna değerlendirdi.

 
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