Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Mayıs 2017 Pazar 07:51

Denktaş, Bugün Hastaneden Taburcu Ediliyor

Denktaş, Bugün Hastaneden Taburcu Ediliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

YÜKSEK TANSİYON ŞİKAYETİYLE DÜNDEN BERİ DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ’NDEN MÜŞAHEDE ALTINDA TUTULAN DENKTAŞ’IN DURUMUNDA DÜZELME OLDU

DİZDARLI: “SAYIN DENKTAŞ’IN BİRKAÇ GÜN İSTİRAHAT ETME KOŞULUYLA HASTANEDEN TABURCU EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ”

Yüksek tansiyon şikayetiyle dünden beri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden müşahede altında tutulan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün taburcu ediliyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, yüksek tansiyon nedeniyle dünden beri hastanenin koroner bakım ünitesinde tedavi edilen ve sağlık durumunda düzelme görülen Denktaş’ın bu sabah normal odaya alındığını bildirdi.

Başhekim Dizdarlı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Denktaş’ın takiplerinin bir süre de burada sürdürüldüğünü kaydederek, “Kardiyoloji uzmanlarınca yapılan konsültasyon sonrasında Sayın Denktaş’ın birkaç gün istirahat etme koşuluyla taburcu işleminin yapılmasına karar verildi” ifadelerine yer verdi.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak’ta Çıkan Yangında Bir Ev Tamamen Yandı Alsancak’ta Çıkan Yangında Bir Ev Tamamen Yandı
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÖNCÜ KURULUŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÖNCÜ KURULUŞ
The Whisky Festival’de Finale Doğru The Whisky Festival’de Finale Doğru
KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ, BÜLENT ECEVİT REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDEKİ YAŞLILARI ZİYARET ETTİ KIBRIS SAĞLIK TURİZMİ KONSEYİ, BÜLENT ECEVİT...
Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği’nden CMC Konusunda Hükümete Çağrı Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği’nden CMC Konusunda...
Balcı: “Mağusa Her An Susuz Kalabilir” Balcı: “Mağusa Her An Susuz Kalabilir”
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Alsancak’ta Çıkan Yangında Bir Ev Tamamen...

Haberi Oku