Denktaş, Bugün Hastaneden Taburcu Ediliyor

YÜKSEK TANSİYON ŞİKAYETİYLE DÜNDEN BERİ DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ’NDEN MÜŞAHEDE ALTINDA TUTULAN DENKTAŞ’IN DURUMUNDA DÜZELME OLDU

DİZDARLI: “SAYIN DENKTAŞ’IN BİRKAÇ GÜN İSTİRAHAT ETME KOŞULUYLA HASTANEDEN TABURCU EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ”

Yüksek tansiyon şikayetiyle dünden beri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden müşahede altında tutulan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün taburcu ediliyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, yüksek tansiyon nedeniyle dünden beri hastanenin koroner bakım ünitesinde tedavi edilen ve sağlık durumunda düzelme görülen Denktaş’ın bu sabah normal odaya alındığını bildirdi.

Başhekim Dizdarlı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Denktaş’ın takiplerinin bir süre de burada sürdürüldüğünü kaydederek, “Kardiyoloji uzmanlarınca yapılan konsültasyon sonrasında Sayın Denktaş’ın birkaç gün istirahat etme koşuluyla taburcu işleminin yapılmasına karar verildi” ifadelerine yer verdi.