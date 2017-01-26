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26 Ocak 2017 Perşembe 06:59

Denktaş, Bugün Ankara’ya Gidiyor

Denktaş, Bugün Ankara'ya Gidiyor
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DENKTAŞ, TÜRKEŞ İLE GÖRÜŞECEK

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün Ankara’ya gidiyor.

Denktaş, Ankara temasları çerçevesinde bugün saat 16.00’da Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu TC Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’i ziyaret edecek.

Denktaş, bu akşam da saat 19.00’da Ankara Forumu Derneği’nin düzenlediği “Kıbrıs Davası ve Müzakerelerde Son Gelişmeler” konulu toplantıya katılacak.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Ankara temaslarını tamamlayarak yarın sabah KKTC’ye dönecek.

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