Denktaş, BRTK müdürü Aysu Basri Akter’i kabul etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, göreve yeni atanan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Aysu Basri Akter’i kabul etti.



Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, Kurumun yeni dönem projeleri ve personelin çalışmaları konularında görüş alışverişi yapıldı.



AKTER



Akter, Bakan Denktaş’a BRTK’nın yeni dönemi ile ilgili bilgiler verirken, devraldığı müdürlük görevinde daha kaliteli yayınlar sunmak adına elinden gelenin en iyisini yaparak kuruma katkı sağlamaya çalışacağını ifade etti.



DENKTAŞ

Akter’e yeni görevinde başarılar dileyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Denktaş, BRTK’nın kamu yayıncılığı yapan önemli bir kurum olduğunun altını çizerken, Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya duyurma ve izolasyonların aşılmasında güçlü bir misyona sahip olduğunu vurguladı.

