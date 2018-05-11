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Denktaş: “ ‘Böyle geldi, böyle gider’ yerine ‘böyle geldi ama değişmemiz lazım’ yaklaşımı şart“

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bu yıl ilk kez planlama dahilinde iç borç ödemelerinin yapılacağını ve bütçeye konulan, anlaşmalarla 230’dan 340 milyon TL’ye yükselen miktarın iç borca yönelik kullanmaya başlayacaklarını açıkladı.

Denktaş: “ ‘Böyle geldi, böyle gider’ yerine ‘böyle geldi ama değişmemiz lazım’ yaklaşımı şart“

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bu yıl ilk kez planlama dahilinde iç borç ödemelerinin yapılacağını ve bütçeye konulan, anlaşmalarla 230’dan 340 milyon TL’ye yükselen miktarın iç borca yönelik kullanmaya başlayacaklarını açıkladı.

11 Mayıs 2018 Cuma 12:15
Denktaş: “ ‘Böyle geldi, böyle gider’ yerine ‘böyle geldi ama değişmemiz lazım’ yaklaşımı şart“

2018-2020 DÖNEMİNİ KAPSAYAN ORTA VADELİ PROGRAM TASLAĞI GÖRÜŞÜLÜYOR-4

DENKTAŞ: “İLK KEZ ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI. PLANLAMA DAHİLİNDE İÇ BORÇ ÖDEMELERİNE BAŞLANACAK”

“BİRİMLER ARASI VERİ AKIŞININ DÜZENLİ VE SAĞLIKLI HALE GELMESİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ” 

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bu yıl ilk kez planlama dahilinde iç borç ödemelerinin yapılacağını ve bütçeye konulan, anlaşmalarla 230’dan 340 milyon TL’ye yükselen miktarın iç borca yönelik kullanmaya başlayacaklarını açıkladı.

İç borç için her yıl ortalama 300 milyon TL’nin ödeneceğini, 6 yılın sonunda iç borcun 2 milyar TL’ye düşeceğini öngördüklerini belirten Denktaş, “Altıncı yıldan itibaren daha küçük parçalar halinde ödemeler devam edecek ve iç borç yükü azaltılarak ortadan kaldırılacak” dedi.

Denktaş,  “ ‘Biz yapamayız başaramayız’, bu düşüce ve duygu vatandaşın beyninden koparılmalı çünkü biz başarabilir, bunun altından kalkabiliriz” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı Denktaş, DPÖ Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program Taslağı, AÖF konferans salonunda yapılan Sosyal ve Ekonomik Konsey toplantısına katılarak burada bir konuşma yaptı. Denktaş, ‘Böyle geldi böyle gider yerine ‘böyle geldi ama değişmemiz lazım’ şeklinde bir yaklaşımı her kesimden beklemek zorundayız” vurgusunda bulundu. 

Denktaş, “Bunu başarabilirsek, hep birlikte bu dönüşümlerin sonucunu görebilmek adına bir takım eziyetlere katlanabilirsek başarıya ulaşacağımızdan şüphem yok” şeklinde konuştu. Denktaş, ilk olarak veriye ulaşma alanında yaşanan sorunlarla ilgili konuştu. 

“ÜLKEDE GÜVENEBİLİR VERİ ELDE ETMEDE BÜYÜK SIKINTI YAŞANIYOR”

Dış etkenler bir kenara konulduğunda ülke için sağlıklı kararlar alabilmenin yolunun veri akışının sağlıklı olmasından geçtiğini söyleyen Denktaş, “Ülkede güvenebilir veri elde etmede büyük sıkıntı yaşanıyor” dedi.
Serdar Denktaş, Devlet Planlama Örgütü’nün büyük sıkıntılarının da bununla ilgili olduğunu söyledi.

Birimler arası veri akşının düzenli ve sağlıklı hale gelmesi için bu yıl sonuna kadar gerekli olan çalışmasının yapılması ve hayata geçirilmesi gerektiğini, bunun geleceğe yönelik planlamaların en önemli ayağı oluşturacağını kaydeden Denktaş, “Maliye Bakanlığı olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazırız” dedi.


Son yıllarda ülkede mali disiplin sağlandığını ve bütçe dengesi oluştuğunu ifade eden Maliye Bakanı, sektörel kalkınmanın temelini oluşturan yapının yürütüleceğini söyledi.

Teknoloji imkanlarının gelir ve vergi dairelerinde kullanılmaya başlanmasının önlerini daha da açacağını ifade eden Denktaş, söz konusu imkanların her alanda kullanılması gerektiğini vurguladı.

“ÖNCELİKLERİN NE OLDUĞUNU SAPTAMAK VE ORADAN BAŞLANMASININ ÖNEMLİ”

Mali konularda da açıklamalarda bulan Denktaş, son 2 yıldır ortaya konan hedeflerin sağlıklı sonuç vermediğini söyledi.

Denktaş, hayat pahalılığının ve enflasyon oranının öngörülenin çok ötesinde olduğunu, bunların ek bütçe maliyeti doğurduğunu belirterek, “Sağlıklı kararlar alabilmenin yolu, dış etkenleri bir kenara koyarsak, kendi içimizdeki veri akışının sağlıklılığından geçecek” dedi.

Önceliklerin ne olduğunu saptamanın ve oradan başlanmasının önemine de işaret eden Denktaş, “Mutlak surette hükümetin zaten hazır olduğu birtakım reformların hayata geçmesi gerekmek” şeklinde konuştu.

Özellikle tarım ve sanayide ciddi dönüşüme ihtiyaç olduğunu vurgulayan Denktaş, şöyle devam etti:

“ ‘Böyle geldi böyle gidecek’ yaklaşımı ve direncine rağmen bu dönüşümü mutlak surette başarmak zorundayız. Adım adım hayat kalitemizi yükseltmek, çağdaş ülkelerdeki standartlara yaklaşmak istiyorsak ‘böyle geldi böyle gider’ yerine ‘böyle geldi ama değişmemiz lazım’ şeklinde bir yaklaşımı tüm sektörlerden, sivil toplum örgütlerinden, her siyasetçiden beklemek zorundayız. 
Bunu başarabilirsek, hep birlikte bu dönüşümlerin sonucunu görebilmek adına bir takım eziyetlere katlanabilirsek başarıya ulaşacağımızdan şüphem yok.”

Bu kamu maliyesinde şu anki noktaya ulaşana kadar hem siyasi, hem sosyal eziyetler çekildiğini söyleyen Denktaş,  “Ama başarıldı” dedi.

“BUNUN ALTINDAN KALKABİLİRİZ”

“Ciddi bir mantalite devrimi halkın her kesiminde ciddi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmalı” diyen ve Başbakanın bu konudaki açıklamalarına işaret eden Denktaş, “ ‘Biz yapamayız, başaramayız’ düşüce ve duygusu vatandaşın beyninden koparılmalı çünkü biz başarabilir, bunun altından kalkabiliriz.” Şeklinde devam etti.

Bu yıl ilk kez tüm çalışmaların tamamlandığını ve planlama dahilinde iç borç ödemelerine başlanacağını açıklayan Denktaş, bütçeye konulan 230 milyonun anlaşmalarla 340 milyona çıkarıldığını söyledi.

Denktaş, “Bu 340 milyonu bu yıl içinde iç borca yönelik kullanmaya başlıyoruz. Her yıl 300 milyon civarında bir rakam 6 yıl boyunca ödenecek. 6 yılın sonunda mevcut rakamın 2 milyar TL’ye düşeceğini öngördük. Hedef koyduk. Altıncı yıldan itibaren daha küçük parçalar halinde ödemeler devam edecek. İç borç yükü azaltılarak ortadan kaldırılacak” dedi.

Yeni borçlanma yapılmadığını, yapılan kısa dönemli borçlanmaların gününde ödenebileceğini belirten Denktaş, “Bunun gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok” dedi.
 

Son Güncelleme: 11.05.2018 15:31
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