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Denktaş: Biz devlete de sahip çıkarız demokrasiye de...

"Demokrat Partiyi farklı kılan devletine ve demokrasisine sahip çıkma geleneğini içinde barındırmasıdır..."

Denktaş: Biz devlete de sahip çıkarız demokrasiye de...

"Demokrat Partiyi farklı kılan devletine ve demokrasisine sahip çıkma geleneğini içinde barındırmasıdır..."

15 Aralık 2017 Cuma 12:30
Denktaş: Biz devlete de sahip çıkarız demokrasiye de...
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DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, DP'nin diğer partilerden farklığı olduğunu söyledi.

"Denktaş'ın sosyal medyada paylaştığı mesaj şöyle:

Devlete inanmak sadece inanıyoruz demekle olmuyor. Devletin başta eğitim, sağlık, konut ve ulaştırma olmak üzere vatandaşlarına sağlaması gereken temel hizmetler vardır. Ancak devletin görevi bunlarla da sınırlı değildir. Devletin ana görevi vatandaşlarının özgürlüklerini teminat altına almasıdır.

Doğum yerleri, inançları, eğilimleri, tercihleri, fiziksel kapasiteleri, sivil durumları, ne isterse olsun devlet tüm vatandaşlarına eşit fırsatlar sunmalı onların özgürlüklerini eşit şekilde gözetmelidir.

Diğer tüm partilerin “devlet” söylemi ile Demokrat Parti’nin politikaları arasında ciddi fark işte bu nedenlerle vardır. Devletin olanaklarını seçim menfaati sağlamak amacıyla sorumsuzca dağıtanlar olduğu gibi devlete olan karşıtlığını her fırsatta öne çıkaranlar da vardır.

Demokrat Partiyi bu iki siyaset geleneğinden ayıran özellik işte burada yatmaktadır. Demokrat Parti bir yanda devleti kuran gelenekten gelirken diğer yandan geleceğini güvenle kurmaya özen gösteren, vatandaşlarının özgürlüklerini ayırım gözetmeden koruyan bir partidir.

Demokrat Parti bir yanda KKTC’yi ödün vermeden savunurken diğer yandan KKTC’nin daha demokratik, daha eşitlikçi daha özgür bir ülke olması için çalışmaktadır. Demokrat Parti hem devlete hem de demokrasiye sahip çıkan bir partidir.

Demokrat Partiyi farklı kılan devletine ve demokrasisine sahip çıkma geleneğini içinde barındırmasıdır..."

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