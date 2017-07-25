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25 Temmuz 2017 Salı 16:29

Denktaş, BES'i Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya beraberindeki heyeti kabul etti.

Denktaş, BES'i Kabul Etti
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GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİNDE YENİ ERENKÖY BELEDİYESİ VARDI

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Yardımcılığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün akşamüzeri gerçekleşen görüşmenin gündeminde Yeni Erenköy Belediyesi vardı.

Denktaş, BES heyetiyle, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararlar çerçevesinde istişarelerde bulundu.

Görüşmede, belediyenin sürdürülebilir yapıya kavuşması için tüm paydaşlarla etkin şekilde çalışıldığı kaydedildi.

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