Denktaş, BES'i Kabul Etti

Görüşmede, belediyenin sürdürülebilir yapıya kavuşması için tüm paydaşlarla etkin şekilde çalışıldığı kaydedildi.

Başbakan Yardımcılığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün akşamüzeri gerçekleşen görüşmenin gündeminde Yeni Erenköy Belediyesi vardı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya beraberindeki heyeti kabul etti.