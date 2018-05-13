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Denktaş: “Başkentte Seçimi Kazanacağız”

YEREL SEÇİME DOĞRU…

Denktaş: “Başkentte Seçimi Kazanacağız”

YEREL SEÇİME DOĞRU…

13 Mayıs 2018 Pazar 11:49
Denktaş: “Başkentte Seçimi Kazanacağız”

YEREL SEÇİME DOĞRU…

DP LEFKOŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GENCAY EROĞLU, PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ, LEFKOŞALI ANNELERİN “ANNELER GÜNÜ’NÜ” KUTLADI
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, başkentte belediye başkanlığı seçimini kazanacaklarını söyledi. 
DP’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu, dün DP’nin Lefkoşa ilçe binasında onuruna verilen tanıtım etkinliğine katıldı ve DP’lilerle bir araya geldi. Tanıtım etkinliğine DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, eşi Müge Denktaş, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Girne Milletvekili Dr. Koral Çağman, eski milletvekili ve bakanlardan Dr. Mustafa Arabacıoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

DENKTAŞ: “ADAYIMIZA GÜVENİYORUZ”
Bu arada DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Gencay Eroğlu’na güveninin tam olduğunu belirterek, “Sokağa çıkıp, bu seçimi kazanacağız” dedi. DP Lefkoşa İlçe binasındaki etkinlikte konuşan Denktaş, “Uzun yıllardır siyasetin içindeyim. Çok seçimler gördüm geçirdim. Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki eğer birinci adımda siz kendi adayınıza ve onun başaracaklarına, yürekten inanıyorsanız artık gerisi kolaydır. Sonrasında yapılacak şey bellidir. Sokağa çıkarsınız ve o seçimi kazanırsınız” dedi.

GENCAY EROĞLU VE MÜGE DENKTAŞ AÇIK PAZARI GEZDİ
Öte yandan Gencay Eroğlu ve Müge Denktaş’ın da aralarında olduğu bir grup DP’li kadın bugün Lefkoşa’da otobüs terminalinde kurulan açık pazarı gezdi, annelere karanfil takdim ederek Anneler Günlerini kutladı. 
 

Son Güncelleme: 13.05.2018 16:12
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VURGUSUSeçimDp
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