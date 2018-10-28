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Denktaş: “Atatürk ilkeleri ışığında inat, umut ve kararlılıkla yürüyoruz”

Denktaş: “Atatürk ilkeleri ışığında inat, umut ve kararlılıkla yürüyoruz”

28 Ekim 2018 Pazar 14:30
Denktaş: “Atatürk ilkeleri ışığında inat, umut ve kararlılıkla yürüyoruz”

DP GENEL BAŞKANI DENKTAŞ’IN, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI...
DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, 95 yıl önce kurulan modern Türkiye Cumhuriyeti’nin o günden bugüne Kıbrıs Türk’ünün anavatanı olduğunu, o günden bugüne Kıbrıs Türkü’nü savunup desteklediğini belirterek, “ Gazi Mustafa Kemal Paşanın izinde yürüyen Kıbrıs Türk halkı da Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 95. yıldönümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ile kutlamaktadır” dedi.
DP Genel Başkanı Serdar Denktaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda,  “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 28 Ekim 1923’de bir grup çalışma arkadaşına ‘Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ demesinin ardından 29 Ekim günü Meclis, ‘Hâkimiyet, bilâkaydü şart Milletindir. İdare usûlü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. Türkiye Devletinin şekl-i Hükûmeti, Cumhuriyettir’ maddesini kanun hükmü haline getirerek, Türkiye Cumhuriyeti’nde egemenliğin kayıtsız şartsız milletin ve hükümet şeklinin de Cumhuriyet olduğunu karara bağlamıştı” diyerek, “Modern devletler tarihinde Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde ilk anti-emperyalist mücadeleyi ortaya koyan ve kazanan Anadolu insanı kendi iradesini Cumhuriyeti kurarak göstermiştir” şeklinde devam etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin her bir ferdinin, Atatürk’ün ilkeleri ışığında özgürlük ve bağımsızlık için mücadele vererek, ikinci bağımsız Türk Devletini kurmanın onurunu bu vesileyle bugün bir kez daha yaşamakta, geleceğe büyük bir inanç ve umutla, kararlılıkla yürüdüğünü belirten Denktaş,Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan için canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla bir kez daha andı.
 

Son Güncelleme: 28.10.2018 17:38
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