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29 Nisan 2017 Cumartesi 10:50

Denktaş, Antalya'da

Denktaş, Antalya'da
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DENKTAŞ, MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Antalya’ya giden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.

Konyaaltı Gençlik Derneğinin (KONGED) davetlisi olarak Antalya'da bulunan Denktaş, Muratpaşa ilçesindeki, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın adının verildiği ve heykelinin yer aldığı park ile Kıbrıs mücadelesinin simge isimlerinden Fazıl Küçük'ün heykelinin bulunduğu Kıbrıs Türk Şehirleri Parkı'nı ziyaret ederek bilgi aldı.

Daha sonra Muratpaşa Belediyesine geçen Denktaş'ı, Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye başkan yardımcıları Erol İşbilen, İbrahim Cephaneci, Hasan Kaçmaz ve belediye meclis üyesi Mimar Sinan Özkan karşıladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uysal, Kıbrıs davasına hizmet edenlerin izinden gitmek gerektiğini ifade etti.

Ziyarette, Başkan Uysal, Başbakan Yardımcısı Denktaş'a tarihi Üç Kapılar motiflerinin yer aldığı plaket sundu.

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