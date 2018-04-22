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Denktaş, 23 Nisan dolayısıyla mesaj yayımladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Denktaş, 23 Nisan dolayısıyla mesaj yayımladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

22 Nisan 2018 Pazar 08:07
Denktaş, 23 Nisan dolayısıyla mesaj yayımladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Denktaş yayımladığı mesajda şunları kaydetti: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümü olan bugün, Türk Milleti’nin en parlak sayfalarında tarihteki yerini almıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyeti, 98 yılda her alanda büyük kazanımlar elde etmiş, gerçekleştirdiği atılımlarla büyük başarılara ulaşmıştır.”

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DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Denktaş, Atatürk’ün, Türk ulusunun bağımsızlığının ilan edildiği bu günü çocuklara armağan ederek, aynı zamanda tüm dünya çocukları için bir bayram haline getirdiğini belirterek; “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyor ve onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, mesajını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklar için söylemiş olduğu sözüyle noktaladı: ”Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.”
 

Son Güncelleme: 22.04.2018 11:17
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