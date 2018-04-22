Denktaş, 23 Nisan dolayısıyla mesaj yayımladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Denktaş yayımladığı mesajda şunları kaydetti: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümü olan bugün, Türk Milleti’nin en parlak sayfalarında tarihteki yerini almıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyeti, 98 yılda her alanda büyük kazanımlar elde etmiş, gerçekleştirdiği atılımlarla büyük başarılara ulaşmıştır.”
DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, mesajını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklar için söylemiş olduğu sözüyle noktaladı: ”Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.”