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Denktaş: “2019 Bütçesinin Adı Çok Açık Bütçe”

Denktaş: “2019 Bütçesinin Adı Çok Açık Bütçe”

09 Ekim 2018 Salı 13:08
Denktaş: “2019 Bütçesinin Adı Çok Açık Bütçe”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş,  2019 Malı Yılı Bütçesini “çok açık bütçe “ olarak adlandırdı.  BRT’de, Birinci Boyut’a konuk olan Bakan Denktaş, 2019 yılı bütçesine, maaşlara yansıyan hayat pahalılığına ve özellikle anamuhalefetin tutumuna yönelik açıklamalarda bulundu.

2019 Mali Yılı  Bütçesinin daha kısıtlı olacağını ifade eden Denktaş, “ Döviz krizi, öngörülmeyen giderlerin ortaya çıkması ile bu yılki bütçeyi çok çok açık bir hale getirecektir. Rakam vermeyim çünkü söylediğimde benim bile moralim bozulur. Bu yılki bütçenin adı çok açık bütçedir” dedi.

Döviz krizinin bütçeyi birkaç yıl geriye attığını söyleyen Serdar Denktaş, “2019 yılında bütçe açığını yeniden kapatmak için birtakım önlemler almak zorunda kalacağız. Hem giderleri azaltacağız hem de bazı bakanlıkların yaptırım bütçelerinde tasarrufa gideceğiz ”dedi.

Serdar Denktaş, ekonomik krizden nasıl geçileceğine yönelik ülkede özellikle de sendikalar arasında ortaya konan iki görüşün de yanlış olduğunu ifade etti.

Denktaş, “Sendikalar arasında iki görüş var. Bir tanesi herseyi ver ama kendi içimizden keserek değil görüşü. Bir diğeri ise herşeyi kesme Türkiye’den al ve öde anlayışını ortaya koyuyor. Her ikisi de yanlıştır.Sadece kamu çalışanını düşürerek hareket edemeyiz. Özel sektör çalışanlarını, kamuyu ödememizi sağlayan sermaye gruplarını, iş çevrelerini, belediyeleri ve kurumları da düşünmek gerek. Bu kriz dönemi bize bugüne kadar devlet verir anlayışını elden geçirmemiz gerektiği zorunluluğunu ortaya koydu” diye konuştu.

Denktaş konuşması sırasında şu ifadelere de yer verdi: “Statükoya çok sarılmış olan kesimler var. Böyle geldi böyle gitsin diyorlar. Ancak böyle devam etmesi mümkün değil. Hakikaten ayakları üzerinde duran bir yapı istiyorsak;  yapmamız gereken görüşmeleri başımız dik olarak yapmak  istiyorsak, özgüvenimizin artmasını istiyorsak biraz sıkıntılı bir dönemi göze almak zorundayız. Biz siyaseten bunu yapacağız” ….

Denktaş hazırlanacak olan 3 yıllık ekonomik programa ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Bakan Denktaş, “IMF tarzı değil ama bizde yaşanan sıkıntıların bir kısmı da Türkiye’ye bağlı. Türkiye’de gelişen politikaların da bize olumsuz yansımalarını görerek bütün bunları harmanlayacak 3 yıllık programı hazırlamamız lazım” dedi.

Ekonomik program için Maliye Bakanlığı olarak bugün teknik heyete davetlerini yaptıklarını açıklayan Denktaş, “Teknik heyetin sanırım haftaya veya bir sonraki haftaya gelmesi lazım çünkü 31 Ekim Bütçenin Meclis’e sunulmasının son tarihi. 31 Ekim’de de bütçeyi sunacağız. Türkiye’nin katkısı ne olacak, hangi kalemlere , hangi yatırıma ne ayıracağız bütün bunların tartışılabilmesi gereklidir” şeklinde konuştu.

Özellikle anamuhalefetin eleştirilerine ilişkin de konuşan Denktaş, anamuhalefeti yapıcı eleştiri yapmaya çağırdı.

Serdar Denktaş, “Muhalefet hele de anamuhalefet ne olur artık eleştiri yapmaktan vazgeçsin. Ben giderim Türkiye’den para alırım bunları hiç yaşamazsınız mesajını vermekten vazgeçsin. Şuanda yaşadığımız sorunların bir kısmı onların icraatları nedeni ile yaşandı. Yanlışa işaret ederek bana bir yanlış daha yapsan ne olur diye soranlar  var. Ben de diyorum yanlışı daha da büyütmenin anlamı yok. Biz yanlışları doğru noktaya çekmek için uğraş vermeliyiz. Lütfen biraz sussunlar gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz. Bu noktadayız artık. Bundan sonrasını düzeltmek için yardımcı olacaklarsa, yol göstermek için eleştiri yapacaklarsa ne ala ama yaşanan krizden nemalanmaya çalışmak hakikaten bu memlekete yapılacak en kötü durumdur”.

Son Güncelleme: 09.10.2018 16:09
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