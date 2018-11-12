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Denk 2 gün tutuklu kalacak

 Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren eğlence mekânında cüzdan çalan ve içinde bulunan Casino fişlerini çalarak 381 TL nakit para temin eden Orhan Denk, çaldığı cüzdanı Lefkoşa Anayoluna attı. 

Denk 2 gün tutuklu kalacak

 Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren eğlence mekânında cüzdan çalan ve içinde bulunan Casino fişlerini çalarak 381 TL nakit para temin eden Orhan Denk, çaldığı cüzdanı Lefkoşa Anayoluna attı. 

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:37
Denk 2 gün tutuklu kalacak

Denk 2 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber
Polise giderek suçunu itiraf eden Denk, tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol, zanlı Orhan Denk’in “Sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Kol, zanlının 10 Kasım tarihinde saat 02.45 sıralarında eğlence mekânında masa üzerinde bulunan cüzdanı çaldığını ve olay yerinden ayrıldığını söyledi. Denk’in cüzdan içinde casino fişlerini çalarak bozdurup 381 TL para temin ettiğini kaydeden Kol, zanlının Girne Adli Şube’ye giderek teslim olduğunu ve çalıntı cüzdanı Lefkoşa Anayolu’na attığı beyanında bulunduğunu belirtti. Zanlının gösterimi ile konu yerde arama yapıldığını, cüzdanın ise henüz bulunamadığını kaydeden Kol, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 2 gün tutukluluk talebinde bulundu. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığına değinerek 2 gün tutukluluk kararı verdi. 

Son Güncelleme: 12.11.2018 17:39
Anahtar Kelimeler:
HırsızCüzdan
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