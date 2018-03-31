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DENİZLİ GEMİKONAĞI KALKINDIRMA DERNEĞİ APLIÇ VE DERİNYA KAPILARININ EŞZAMANLI OLARAK AÇILMASINI İSTEDİKLERİNİ BELİRTTİ

Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Aplıç ve Derinya Kapılarının en erken zamanda ve eşzamanlı olarak açılmasını istediklerini, aksini kesinlikle kabul etmediklerini belirtti.

DENİZLİ GEMİKONAĞI KALKINDIRMA DERNEĞİ APLIÇ VE DERİNYA KAPILARININ EŞZAMANLI OLARAK AÇILMASINI İSTEDİKLERİNİ BELİRTTİ

Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Aplıç ve Derinya Kapılarının en erken zamanda ve eşzamanlı olarak açılmasını istediklerini, aksini kesinlikle kabul etmediklerini belirtti.

31 Mart 2018 Cumartesi 13:28
DENİZLİ GEMİKONAĞI KALKINDIRMA DERNEĞİ APLIÇ VE DERİNYA KAPILARININ EŞZAMANLI OLARAK AÇILMASINI İSTEDİKLERİNİ BELİRTTİ
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DENİZLİ GEMİKONAĞI KALKINDIRMA DERNEĞİ APLIÇ VE DERİNYA KAPILARININ EŞZAMANLI OLARAK AÇILMASINI İSTEDİKLERİNİ BELİRTTİ

Denizli Gemikonağı Kalkındırma  Derneği, Aplıç ve Derinya Kapılarının en erken zamanda ve  eşzamanlı olarak açılmasını istediklerini, aksini kesinlikle kabul etmediklerini belirtti.

Dernek Başkanı M. Türkay Fotalı,  yazılı açıklamasında,  Lefke halkının Lefke-Aplıç sınır kapısının  açılmasını 23 yıldır istediğini ve bu yönde girişimler yaptığını  kaydetti ve   Lefke Aplıç kapısı açılmadan hiç bir kapının açılmasını istemediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın  kendilerine Aplıç Kapısı’nın Derinya Kapısı’yla birlikte açılacağı yönünde söz verdiğini de savunan Fotalı, “Aplıç’ın daha  önce açılmasını istemiyoruz. Açılacaksa eşzamanlı açılsın” dedi.

Aplıç’ta asfalt çalışmasının tamamlandığını, polis ve  gümrük odalarının yapımının beklendiğini ifade eden Fotalı,  “daha fazla oyalanmak istemediklerini” de dile getirdi.

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