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05 Şubat 2017 Pazar 10:23

Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği 4. Olağan Genel Kurulunu Yaptı

Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği 4. Olağan Genel Kurulunu Yaptı
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BAŞKAN MEHMET TÜRKAY FOTALI

Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin (DGDER) dün yapılan 4. Olağan Genel Kurulu’nda 3 yıl görev yapacak olan Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer organları belirlendi.

Dernekten verilen bilgiye göre, yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Mehmet Türkay Fotalı (Başkan), Nermin Şanlıdağ (As Başkan), Ayten Görkem (Sekreter), Tuncay Bozkurt (Mali işler), Atila Karaderi (Basın Sözcüsü), Hasan Karlıtaş (Turizm Sorumlusu), Sinal  Akgürcü (Turizm Sorumlusu), Feysan Türkay (Proje sorumlusu), Canan Tomak (Sosyal işler), Özgür Felek (Sosyal işler),  Sevcan Üstünsoy (Sosyal İşler),  Cemil Şah (Faal Üye), Ali Akgürcü (Faal üye), Kenan Bıldır (Faal Üye).

“CMC Evleri Eylem Komitesi” Salih Özdal, Orhan Özgeç, Tunar Falyacı ve Kadir Ozan’dan oluştu.                                                                                                                     

Denetleme Kurulu, Gökhan Borhan, Tamer Dayıoğlu ve Hasan Marazlı’dan (Yedek Üye), Disiplin Kuruluysa Aliye Karaderi, Fevziye Ok ve Tezcan Tansoy’dan oluştu.

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