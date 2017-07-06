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06 Temmuz 2017 Perşembe 16:50

Deniz’de Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Yoğun Bakımda

Deniz'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Yoğun Bakımda
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Esentepe'de Corenium Beach isimli sahilde boğulma tehlikesi geçiren Nijerya uyruklu Ugohukwu Chidiebere Chukuwunyere (E-27) yoğun bakıma kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yüzme bilmediği halde yüzme simidi ile sahilden yaklaşık 15-20 metre açılan ve deniz içerisinde can simidinin kontrolünden kaçması sonucu panikleyen Chukuwunyere, su yutması neticesinde boğulma tehlikesi geçirdi.

Adı edilen şahıs, sahilde bulunan şahıslar ve plajın can kurtaran görevlisi tarafından denizden çıkarılarak ilkyardım müdahalesi yapıldı.

Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altında alındı. Polisin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.


 
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