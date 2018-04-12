“Denizaltılar Suriye yolunda”

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May’in denizaltıların gönderilmesi talimatını verdiği belirtirken, saldırının perşembe gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

Suriye’ye olası askeri müdahale konusunda İngiliz basınında yeni iddialar ortaya atıldı.

Daily Telegraph gazetesi İngiltere Başbakanı Theresa May’in denizaltılara Suriye açıklarına gitme emri verdiğini öne sürdü.

Gazetenin bir başka iddiası da Suriye’ye saldırının Perşembe akşamı yapılacağı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise Theresa May’in olası bir askeri müdahaleyi onaylamaya hazır olduğu iddiasını paylaştı. May’in parlamento onayı aramayacağını belirtti.

İngiliz SKY televizyonu da Theresa May’in bugün kabinesini toplayacağını ve yapılacak askeri harekat için onay isteyeceğini öne sürdü. Haberde saldırıya ABD, Fransa ve İngiltere’nin öncülük edeceği ve Suriye’nin kimyasal silah altyapısının hedef alınacağı ifade edildi.