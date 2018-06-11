Deniz Plaza’dan 55. İftar Yemeği

Deniz Plaza’nın 55’inci İftar Yemeği, önceki akşam (10 Haziran 2018, Pazar) Lefkoşa Kumsal’daki Matbaa-ı Amire restoranda gerçekleşti.

Deniz Plaza direktörleri Turgay Deniz ve Nidai Deniz’in de katılımları ile gerçekleşen 55’inci Deniz Plaza İftar Yemeği saat 19:45’de konukların karşılanması ile başladı.

1964 yılından beri her yıl, Müslümanlığın kutsal gecelerinden biri olan Kadir Gecesi’nde düzenlenen Deniz Plaza İftar Yemeği’ne katılan Deniz Plaza çalışanları ve konuklar, iftarlarını birlikte açmanın mutluluğunu yaşadılar.

Oruçlular iftarlarını, İftar Topu’nun atılmasıyla sonrası okunan dualarla birlikte açtılar. İftar yemeği sonrasında katılımcılar, M. Kemal Deniz Şirketi Limited’in kurucusu merhum M. Kemal Deniz’in ruhuna Fatiha Süresi okudular.