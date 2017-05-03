Deniz Plaza’da Bir İlk Yapıt

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. İhsan Tayhani 6 Mayıs 2017, Cumartesi günü gerçekleşecek etkinlikte Kıbrıs’ta “Kıbrıs Havacılık Tarihi ve Kıbrıslı Havacılar” adlı kitabını tanıtacak.Kıbrıs tarihinde bir ilk yapıt özelliği taşıyan kitabının imza gününde yazar okurları ile sohbet edip, onların sorularını yanıtlarken; arzu edene kitabını da imzalayacak.Deniz Plaza Lefkoşa’da gerçekleşecek olan imza ve söyleşi günü saat 14:00’de başlayıp, saat 17:00’e kadar devam edecek.