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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:11

Deniz Plaza’da Bir İlk Yapıt

Deniz Plaza'da Bir İlk Yapıt
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Deniz Plaza İmza ve Söyleşi Günleri’nın bu haftaki konuğu Doç. Dr. İhsan Tayhani olacak.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. İhsan Tayhani 6 Mayıs 2017, Cumartesi günü gerçekleşecek etkinlikte Kıbrıs’ta “Kıbrıs Havacılık Tarihi ve Kıbrıslı Havacılar” adlı kitabını tanıtacak.

Kıbrıs tarihinde bir ilk yapıt özelliği taşıyan kitabının imza gününde yazar okurları ile sohbet edip, onların sorularını yanıtlarken; arzu edene kitabını da imzalayacak.

Deniz Plaza Lefkoşa’da gerçekleşecek olan imza ve söyleşi günü saat 14:00’de başlayıp, saat 17:00’e kadar devam edecek.  
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Deniz Plaza’da Bir İlk Yapıt
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