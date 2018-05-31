Deniz Plaza Göçmenköy şubesini açtı

Deniz Plaza (M. Kemal Deniz Şirketi) şubelerine bir yenisini bu kez Göçmenköy’de hizmete açtı.
Resmi açılışı ilerdeki tarihlerde yapılacak olan Deniz Plaza Göçmenköy Şubesi, Deniz Plaza’nın ülkemizdeki 14’üncü şubesi olacak.
Deniz Plaza (M. Kemal Deniz Şirketi) şubelerine bir yenisini bu kez Göçmenköy’de hizmete açtı.
Deniz Plaza (M. Kemal Deniz Şirketi) şubelerine bir yenisini bu kez Göçmenköy’de hizmete açtı.
Resmi açılışı ilerdeki tarihlerde yapılacak olan Deniz Plaza Göçmenköy Şubesi, Deniz Plaza’nın ülkemizdeki 14’üncü şubesi olacak.