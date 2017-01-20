FLAŞ HABER

3 Cana 3 Yıl

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Ocak 2017 Cuma 08:25

Deniz Plaza Büyümeye Devam Ediyor...

Deniz Plaza Büyümeye Devam Ediyor...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Deniz Plaza büyümeye devam ediyor... 

Deniz Plaza 13’ncü Şubesini Açıyor

 

Kuruluşunu 75’inci yılını geçtiğimiz yıl geride bırakan Deniz Plaza (M. Kemal Deniz Şirketi) her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Deniz Plaza 13’üncü şubesini açmaya hazırlanıyor.

 

Amaçlarının halka daha da iyi hizmet vermek olduğunu belirten Deniz Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, “Açılan her yeni şube ile Kıbrıs Türk halkı ve ülkemizde bulunan öğrencilere daha yakın olmayı arzuluyoruz. Kaymaklı bölgesinde yer alacak olan bu yeni şube ile, trafik sorunu olanlara çözüm sunuyoruz” dedi.

 

Deniz Plaza, Kaymaklı’daki Özker Özgür Caddesi üzerinde yer alacak olan 13’üncü şubesi 13 Şubat 2017, Pazartesi günü da yapacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merit International sponsorluğunda Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına defile Merit International sponsorluğunda Kemal Saraçoğlu...
GÖNYELİ VE BOĞAZ ARASINDAKİ BAZI BÖLGELERDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR GÖNYELİ VE BOĞAZ ARASINDAKİ BAZI BÖLGELERDE YARIN...
62 Yaşında Veda Etti 62 Yaşında Veda Etti
KTAMS.SOSYAL SİGORTALAR VE ÇALIŞMA DAİRELERİNİN GİRNE ŞUBELERİNDE GREV YAPACAK KTAMS.SOSYAL SİGORTALAR VE ÇALIŞMA DAİRELERİNİN...
GÜNAY KİBRİT'İN BÜYÜK ACISI GÜNAY KİBRİT'İN BÜYÜK ACISI
BAKANA KAÇ – ÇİFTÇİYE TUT BAKANA KAÇ – ÇİFTÇİYE TUT
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Merit International sponsorluğunda Kemal Saraçoğlu...

Haberi Oku