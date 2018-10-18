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Deniz: “Mersin Limanı, bizim için hayati önemde“

Deniz: “Mersin Limanı, bizim için hayati önemde“

18 Ekim 2018 Perşembe 19:03
Deniz: “Mersin Limanı, bizim için hayati önemde“

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, KKTC'nin dünyaya açılan kapısı olan Mersin'in ve Mersin Limanı'nın kendileri için hayati önem taşıdığını söyledi.

Silifke’de düzenlenen çalıştayda konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, Türkiye ile KKTC arasında ticari ilişkilerin gelişmesinin önemine vurgu yaptı.

Deniz, “Özellikle deniz taşımacılığı, turizm, balıkçılık ve ticari faaliyetlerde Mersin-Silifke-Taşucu ekseninde ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekmektedir. KKTC’nin dünyaya açılan kapısı olan Mersin İli ve Limanı’nın bizler için hayati bir önemi bulunmaktadır" dedi.

Turgay Deniz, bunu biraz daha genişletir ve bölge Kuzey-Doğu Akdeniz olarak düşünülürse, geliştirecekleri iş birliğiyle neler başarabileceklerinin çok daha kolay anlaşılabileceğini ifade etti.

Ticaret Odası'nın açıklamasına  göre, Silifke'de Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği "Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayında" konuşan Turgay Deniz, Türkiye ile KKTC arasında ticari ilişkilerin gelişmesinin önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Silifke Ticaret ve Sanayi Odası arasında karşılıklı iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan bir de mutabakat metni imzalandı.

Başbakan Tufan Erhürman ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun tanıklığında imzalanan anlaşmada odaların üyeleri arasında ticareti teşvik etmesi ve bilgi alışverişinde bulunması hükme bağlanıyor.

Anlaşmaya KTTO Başkanı Turgay Deniz ile SİTSO Başkanı Nurettin Kaynar imza koydular.

Silifke’deki çalıştaya katılan KTTO heyeti yarın Mersin ve Adana’da yapacağı incelemelerin ardından adaya dönecek.

Son Güncelleme: 18.10.2018 22:19
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