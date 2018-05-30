Deniz: “Güzelyurt’ta özel ilgi göstermeli”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, kendine özel sorunları olan Güzelyurt’ta özel ilgi göstermesi gerektiğini belirtti.
KTTO Yönetim Kurulu, Güzelyurt Çarşısı’nı ziyaret etti. Odadan yapılan açıklamaya göre, KTTO Başkanı Deniz, Başkan Vekili Mehmet Eziç, yönetim kurulu üyeleri Alp Cengiz Alp, Serhan Kombos, Serhan Kaner, Vargın Varer, Emre Olgun, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve oda çalışanlarından oluşan heyet bölge esnafının sorunlarını dinledi.
Son Güncelleme: 30.05.2018 11:50