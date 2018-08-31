Deniz: “En Etkili Denetçi Tüketici... Anormal Fiyat Artışı Yapılan Ürünleri Satın Almayın”

KTTO BAŞKANI DENİZ RAFLARDAKİ FİYAT ARTIŞINI DEĞERLENDİRDİ





Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, raflardaki fiyat artışları konusunda en etkili denetçinin tüketici olduğunu belirterek, tüketicinin aşırı fiyat artışı yapılan ürünleri satın almamasını istedi.

Deniz yaptığı açıklamada, gelinen noktada krizin fırsata dönüştürülmesi için artık geç kalındığını savundu.

KTTO Başkanı Deniz, “Hükümete yılın ilk aylarında yaptığımız ziyaretlerimizde ciddi bir ekonomik hareketlilik yaşanacağını öngörüp ifade etmiştik. Bu ziyarette hazırladığımız öneri listesini olarak Başbakanımız ve diğer bakanlarımıza sunduk. Ancak, bizler ne kadar çalışıp çözüm önerileri üretsek de, siyasi irade karşımıza çıkıyor. Hükümet çok daha erken tedbir almalı ve şeffaf olup, bunları halkla paylaşmalıydı. Bugün mazot ve elektriğe yapılan sürpriz zamlar, hükümet edenlere halkımızın güvenini zedeliyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomik anlamda yaşanan olumsuzluklara ilişkin meclisin çalışması gerektiğini söyleyen Deniz açıklamasında, “Verdiğimiz önerilerde, meclisin bu yaz çalışmasını öngördük çünkü zaman tatil yapma zamanı değildir. Ancak, hala daha meclisimiz tatildedir. Şu an olağanüstü bir durum varsa meclisimizin hemen göreve çağrılıp çalışması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

İçinde bulunulan günlerin siyasiler tarafından da “bir afet olarak” değerlendirildiğini belirten Deniz, “Her kesimden herkes bir doğal afet yaşandığını kabul ediyor. Öyle ise tek başımıza kurtulmanın yolunun olmadığı da görülmelidir. Eylemlerle bu sorunu çözmek yerine halk olarak birlikte hareket etmenin yolunu bulmalıyız. Zaman fedakârlık zamanıdır ve her kesim kendisine düşen fedakarlığı yapmazsa, hep birlikte kaybedeceğiz” dedi.

Raflardaki fiyat artışları konusunda ise, en etkili denetçinin tüketici olduğunu belirten Deniz, tüketicinin anormal fiyat artışı yapılan ürünleri satın almamalarını istedi.

