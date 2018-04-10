Deniz Akkaya’dan itiraf: O alışkanlığımı 40 yaşında bıraktım

Uzun bir süre ekranlara ara verdikten sonra bir yemek programıyla yeniden kamera karşısına geçen Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından programıyla ilgili paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Küçük videolarla takipçilerini bilgilendiren Akkaya, yaptığı son paylaşımla şaşırttı. Yarışmacılardan birinin tırnakyeme alışkanlığı olduğunu öğrenen eski model Deniz Akkaya kendisinin de uzun süre tırnaklarını yediğini şu paylaşımla duyurdu.



