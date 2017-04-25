Denetimler Sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerince, 17 Nisan ile 21 Nisan tarihleri arasında 59 iş yeri denetlendi ve denetimler sonucunda 5 işyerine izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırdığı gerekçesiyle ihbar verildi.

Ayrıca, kahve imalathanelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde “Ada Kuru Kahve” isimli işyerine “gayrı sıhhi koşullar ve çevre kirliliğinden dolayı” Belediyeler Yasası çerçevesinde para cezası kesildiği belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, “Özerlat Kahve İmalathanesi”ne ise yapılan son 5 denetimin tümünde her yönden sağlık koşulları uygun olduğundan ve çalışmak için sahip olunması gereken tüm gereklilikleri yerine getirdiğinden dolayı teşekkür belgesi verildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:

“ 1 unlu mamul imalathanesi, 6 restoran, 1 bar, 3 kahve imalathanesi, 2 meyhane, 1 lahmacun ve pide fırını, 11 market, 2 gıda deposu, 3 dernek ve lokal, 1 spor salonu, 1 bet ofisi, 1 pansiyon, 1 oto galeri, 1 büfe, 5 kadın kuaförü, 2 güzellik salonu, 3 eğitim merkezi, 4 meslek iznine tabi işyeri, 1 dövme salonu, 9 kafeterya.”