Demokrat Parti Kadın Örgütü Anneler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü, Anneler Günü dolayısıyla tüm anneleri kutladı.

“Anneler hem kadın olarak toplum hayatının yükünü omuzlayan bir emekçi, hem de toplumun değerlerini öğreten ve her davranışıyla çocuklarına örnek olan bir eğitimcidir” denilen mesajda, şunlar kaydedildi:

“Annelerin yaşadığı sorunlar, kadınların ve toplumun sorunlarından soyutlanamaz. Annelerin yaşadığı ekonomik ve toplumsal sorunlar, geleceğimizi tehdit altında bırakacağından, tüm gücümüzle annelerin sorunlarını ortadan kaldırmaya çalışmak vicdani sorumluluğumuzdur.

Türk bayrakları altında, kendi devletine sahip olarak özgür bir hayat yaşamamız, annelerimizin de Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine katkı koyması ve fedakârlıkları ile gerçekleşmiştir. Annelerimizin verdiği mücadeleye ve yaptıkları fedakârlıklara sahip çıkarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak bizlerin de amacıdır.”

(DOĞ/GUR)