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22 Aralık 2016 Perşembe 14:25

Demokrat Parti’nin X. Olağan Kurultayı, Cumartesi Yapılıyor

Demokrat Parti’nin (DP) 10’uncu Olağan Kurultayı, Cumartesi günü yapılıyor.

Demokrat Parti'nin X. Olağan Kurultayı, Cumartesi Yapılıyor
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TEK ADAY SERDAR DENKTAŞ

Demokrat Parti’nin (DP) 10’uncu Olağan Kurultayı, Cumartesi günü yapılıyor.

“Daha fazla Özgürlük, daha fazla Eşitlik, daha fazla Demokrasi, daha fazla Adalet, daha fazla İnsan Hakları” sloganıyla gerçekleştirilecek Büyük Kurultay, 24 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yer alacak.

DP basın bürosunun açıklamasına göre, Başkanlık için tek aday, halen bu görevi sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş...

DP’nin Olağan Kurultayı’na yurt içi ve Türkiye’den de konuklar katılacak.

Saat 14.00’te açılış ve saygı duruşuyla başlayacak DP 10’uncu Olağan Kurultayı, Başkanlık Divanı’nın oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam edecek. Daha sonra Genel Başkan Serdar Denktaş’ın konuşma yapacağı kurultayda, çalışma ve kesin hesap raporlarının görüşülmesi, karara bağlanması izleyecek.

Kurultayda konuklarında konuşma yapması bekleniyor.

DP Olağan Kurultayı’nda ayrıca, DP Ulusal Güçler’in isminin “Demokrat Parti” olarak değiştirilmesini öngören tüzük değişiklik teklifi görüşülecek ve onaya sunulacak.

Konuşmaların tamamlamasının ardından genel başkan, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulunun seçimine geçilecek.

Kurultay, dilek ve temennilerle tamamlanacak.

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Demokrat PartiOlağan Kurultayı
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