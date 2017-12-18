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DEMOKRAT PARTİ LEFKE’DE ADAY TANITIM ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

Demokrat Parti (DP) Lefke'de aday tanıtım etkinliği düzenledi.

DEMOKRAT PARTİ LEFKE’DE ADAY TANITIM ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

Demokrat Parti (DP) Lefke'de aday tanıtım etkinliği düzenledi.

18 Aralık 2017 Pazartesi 18:35
DEMOKRAT PARTİ LEFKE’DE ADAY TANITIM ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ
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DEMOKRAT PARTİ LEFKE’DE ADAY TANITIM ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

Demokrat Parti (DP) Lefke'de aday tanıtım etkinliği düzenledi.

Demokrat Parti’den verilen bilgiye göre, önceki gün Lefke'de düzenlenen etkinlikte konuşma yapan DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, önlerinde 8 Ocak sabahına kadar devam edecek bir maraton olduğunu söyledi.

Ülkenin bu kez farklı bir sistemle seçime gideceğini anımsatan Denktaş, sandıklarda görev alacak partililerden sayımda dikkatli olmasını istedi.

Alelacele yapılan bu seçime salon toplantılarıyla başladıklarını anlatan Denktaş, seçim son haftasında meydanlarda olacaklarını ve halka neler yapacaklarını anlatacaklarını kaydetti.

Denktaş, “Gelecek için cek cak demeden, yaptıklarımızı söyleyip, nasıl devam edeceğimizi anlatacağız. Ne yapacağımızı biliyoruz, yola nasıl devam edeceğimizi biliyoruz. Bu yoldaki başarılarımızın devamını anlatacağız” dedi.

Etkinlik, daha sonra DP adaylarının, tanıtımı ile devam etti. 

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