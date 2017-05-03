DEMOKRAT PARTİ KADIN ÖRGÜTÜ ENGELLİ ÇOCUKLAR YARARINA KERMES DÜZENLİYOR

Demokrat Parti Kadın Örgütü Başkanı Esen Yalın Aktoprak, kermesin bütün ilçelerden gelecek olan Kadın Örgütü mensuplarının gönüllü katkıları ile düzenleneceğini söyledi. Kermeste kadınlarımız Kıbrıs’a özgü ev yapımı gıdaları uygun fiyata satışa sunacaklarını, elde edilecek gelirin ise engelli çocuklarımıza destek amacıyla kullanılacağını söyledi.Kadın Örgütü Başkanı Aktoprak bütün vatandaşları kermese davet ederek engelli çocuklarımıza destek olmalarını istedi.