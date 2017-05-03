FLAŞ HABER

Bir Garip “Kaza”!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:46

DEMOKRAT PARTİ KADIN ÖRGÜTÜ ENGELLİ ÇOCUKLAR YARARINA KERMES DÜZENLİYOR

DEMOKRAT PARTİ KADIN ÖRGÜTÜ ENGELLİ ÇOCUKLAR YARARINA KERMES DÜZENLİYOR
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü, ‘Anneler Günü’ münasebetiyle 7 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00’da Lefkoşa Terminalinde yapılan Açık Pazarda “ANNELERDEN ENGELLİ ÇOCUKLARA DESTEK” adı verilen kermes düzenliyor.

Demokrat Parti Kadın Örgütü Başkanı Esen Yalın Aktoprak, kermesin bütün ilçelerden gelecek olan Kadın Örgütü mensuplarının gönüllü katkıları ile düzenleneceğini söyledi. Kermeste kadınlarımız Kıbrıs’a özgü ev yapımı gıdaları uygun fiyata satışa sunacaklarını, elde edilecek gelirin ise engelli çocuklarımıza destek amacıyla kullanılacağını söyledi.

Kadın Örgütü Başkanı Aktoprak bütün vatandaşları kermese davet ederek engelli çocuklarımıza destek olmalarını istedi.  
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
DEMOKRAT PARTİ KADIN ÖRGÜTÜ ENGELLİ ÇOCUKLAR YARARINA KERMES DÜZENLİYOR
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın Hak Ve Özgürlükleri” Paneli Ydü’de Yapıldı (son) “medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın...
Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı Norveç'te Tarladan 3 Bin Yıllık Kalıntılar Çıktı
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Et Fiyatları İle İlgili Tarafları Toplantıya Davet Etti Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Et Fiyatları...
Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk İstisması Vakası İle İlgili Açıklama Yaptı Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk İstisması Vakası...
Korkunç Kaza... Bir Kişi Ağır Yaralı Korkunç Kaza... Bir Kişi Ağır Yaralı
“genç Sanatçılar Resim Yarışması” İçin Son Başvuru Tarihi 15 Mayıs... “genç Sanatçılar Resim Yarışması” İçin...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

“medya Ve Yeni Medya Ekseninde Kktc’de Basın...
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından organize...

Haberi Oku