Demokrat Parti Güzelyurt İlçe Kadın Örgütü Gayretköy’de Toplandı

Demokrat Parti (DP) Gayretköy Kadın Örgütü, DP Güzelyurt İlçe Kadın Örgütü Başkanı Benal Ilık ve diğer bazı DP’li kadınların da katıldığı etkinlikte buluştu.

Parti basın Büğrosu açıklamasına göre, kadınlar, yaklaşık 2 saat süren etkinlikte, bölge sorunlarını Ilık’a aktardı.

Açıklamaya göre, “Demokrat kadınlar”, seçimlerde Demokrat Parti’yi sandıktan birinci çıkaracaklarının sözünü verdiler.

DP Güzelyurt İlçe Kadın Örgütü Başkanı Benal Ilık da, Gayretköylü “Demokrat kadınlara” etkinlik için teşekkür ederek, onlara olan güven ve inancını dile getirdi.

Benal Ilık, bugün başlatılan bu güzel etkinliğin başka bölgelerde de gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.