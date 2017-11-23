Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Kasım 2017 Perşembe 13:01

Demokrat Parti (DP) seçim startını verdi

Demokrat Parti (DP) seçim startını verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Demokrat Parti (DP) seçim startını verdi

“En iyisini #Halkbilir” sloganıyla 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimlere iddialı bir giriş yapan DP, bu akşam saat 19.00’da video tanıtımı ile aday adaylarının listesini kamuoyu ile paylaşacak. 

DP’de aday adayı sıralama seçimleri ise 25 Kasım Cumartesi günü yapılacak
DP’liler Cumartesi günü sandık başına giderek, ‘aday adayı sıralama’ seçimlerinde oy kullanacak, 50 Milletvekili adaylarının ve sıra numarasını belirleyecek. 

Kıbrıs Türk siyasetinin mihenk taşı konumunda yer alan DP’nin Cumartesi günü Lefkoşa Elysium Park’ta gerçekleştireceği ‘aday sıralama’ seçiminde tam bir demokrasi şöleni yaşanması bekleniyor. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Demokrat PartiDp
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’ ‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’
Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’

Haberi Oku