Demokrat Parti (DP) seçim startını verdi

“En iyisini #Halkbilir” sloganıyla 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimlere iddialı bir giriş yapan DP, bu akşam saat 19.00’da video tanıtımı ile aday adaylarının listesini kamuoyu ile paylaşacak.
DP’de aday adayı sıralama seçimleri ise 25 Kasım Cumartesi günü yapılacak
DP’liler Cumartesi günü sandık başına giderek, ‘aday adayı sıralama’ seçimlerinde oy kullanacak, 50 Milletvekili adaylarının ve sıra numarasını belirleyecek.
Kıbrıs Türk siyasetinin mihenk taşı konumunda yer alan DP’nin Cumartesi günü Lefkoşa Elysium Park’ta gerçekleştireceği ‘aday sıralama’ seçiminde tam bir demokrasi şöleni yaşanması bekleniyor.