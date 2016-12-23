Demokrat Parti 10. Olağan Kurultayı Yarın Yapılıyor

Demokrat Parti 10. Olağan Kurultayı, yarın saat 14.00’te Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.
Demokrat Parti’den verilen bilgiye göre, açılış ve başkanlık divanının seçilmesini saygı duruşu ve İstiklâl Marşı izleyecek.
Kurultayda Genel Başkan Serdar Denktaş’ın açılış konuşmasının ardından, çalışma ve kesin hesap raporları görüşülüp karara bağlanacak.
Tüzük değişiklik teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulmasından sonra parti genel başkanı, parti meclisi üyeleri ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.