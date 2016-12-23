Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Aralık 2016 Cuma 15:02

Demokrat Parti 10. Olağan Kurultayı Yarın Yapılıyor

Demokrat Parti 10. Olağan Kurultayı Yarın Yapılıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Demokrat Parti 10. Olağan Kurultayı, yarın saat 14.00’te Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.

Demokrat Parti’den verilen bilgiye göre, açılış ve başkanlık divanının seçilmesini saygı duruşu ve İstiklâl Marşı izleyecek.

Kurultayda Genel Başkan Serdar Denktaş’ın açılış konuşmasının ardından, çalışma ve kesin hesap raporları görüşülüp karara bağlanacak.

Tüzük değişiklik teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulmasından sonra parti genel başkanı, parti meclisi üyeleri ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Felaketi Gördü Girne Felaketi Gördü
DENKTAŞ: “DİREK EKONOMİK KONULARIN ÜZERİNE ODAKLANIN” DENKTAŞ: “DİREK EKONOMİK KONULARIN ÜZERİNE...
DÜRÜST HASAR GÖREN MENDİREK VE FENER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI DÜRÜST HASAR GÖREN MENDİREK VE FENER İÇİN ÇALIŞMA...
CTP’nin “Yüreğin Solunda, Barışın Yolunda” Sloganı İle Gerçekleştirdiği 46’ıncı Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Sürüyor CTP’nin “Yüreğin Solunda, Barışın Yolunda”...
Noel Baba Barış Köyü… Noel Baba Barış Köyü…
Akıncı, Kıdd’i Kabul Etti Akıncı, Kıdd’i Kabul Etti
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Girne Felaketi Gördü

Haberi Oku