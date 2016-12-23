Demokrat Parti 10. Olağan Kurultayı Yarın Yapılıyor

Tüzük değişiklik teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulmasından sonra parti genel başkanı, parti meclisi üyeleri ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.

Demokrat Parti’den verilen bilgiye göre, açılış ve başkanlık divanının seçilmesini saygı duruşu ve İstiklâl Marşı izleyecek.