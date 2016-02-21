Lefkoşa, 21 Şubat 16 : Polis Genel Müdürlüğü Demirhan Polis Karakolu yarın hizmete giriyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Polis Örgütü İç Örgütlenme Tüzüğü gereğince, tek merkezden daha etkin ve verimli hizmet verebilmek amacıyla Değirmenlik ve Meriç karakollarının kapatılarak, Demirhan köyüne inşa edilen karakol bölge halkına hizmet verecek

Demirhan Polis Karakolu’na, 232 4009 ve 232 4010 numaralı hatlardan ulaşılabilecek.

Demirhan Polis Karakolu’ndan, Demirhan, Değirmenlik, Minareliköy, Çukurova, Yiğitler, Kalavaç, Beyköy, Meriç, Dilekkaya, Yeniceköy, Balıkesir, Erdemli, Kırıkkale, Düzova, Gaziköy, Kırklar, Gaziler, Gökhan, Cihangir ve Haspolat yararlanabilecek.

(EMR/FEZ)