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Demirağ Etkinliklerle Anıldı

Şair Fikret Demirağ, ölümünün 4. yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı.

Demirağ Etkinliklerle Anıldı

Şair Fikret Demirağ, ölümünün 4. yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı.

28 Kasım 2014 Cuma 15:16
Demirağ Etkinliklerle Anıldı
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Şair Fikret Demirağ, ölümünün 4. yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı.

Demirağ için ilk tören saat 14.00’te Lefkoşa Mezarlığındaki kabri başında yapıldı.

Ardından saat 15.00’te Demirağ’ın Taşkınköy’de evinin bulunduğu sokağa, kendi şiir kitabının ismi olan “Hüzün Ana”  ismi verildi ve kitaptan dizeler okundu. Daha sonra Demirağ’ın evinin duvarına plaket çakıldı ve konuşmalar yapıldı.

Demirağ’ı anma etkinliklerine ailesi, dostları ve sevenleri ile birlikte LTB Asbaşkanı Akın Aktunç, Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı Ümit İnatçı, Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Zariç, bazı muhtarlar, bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Şair Fikret Demirağölümünün 4. Yıldönümünde çeşitli Etkinliklerle Anıldı.
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