banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104
13 Banka Hesabı Takipte
13 Banka Hesabı Takipte
Kötü Haber
Kötü Haber
Büfe Fareleri Yakalandı
Büfe Fareleri Yakalandı
Poliste Bir Çürük Daha!
Poliste Bir Çürük Daha!
banner256
Flaş Haber
Poliste Bir Çürük Daha!
Kapat

DEMİR-KAV: Kalite ve sağlık önceliğimiz!

DEMİR-KAV: Kalite ve sağlık önceliğimiz!

22 Aralık 2017 Cuma 16:06
DEMİR-KAV: Kalite ve sağlık önceliğimiz!
banner238

DEMİR-KAV direktörü, Kaan Demirkan, is çıkarmayan, tozsuz, kokusuz ve kıvılcımsız 1. Sınıf kömürler ile Kıbrıs piyasasında iddialı bir şekilde yerini aldı. 


Demirkan, 2.5 kiloluk ve 3.5 kiloluk ambalajlarında hazırlanan 1. sınıf kömürlerinden restoranların ve otellerin oldukça memnun olduğunu belirtti.


Aynı zamanda bu soğuk kış aylarında gelen odun taleplerini, paletler halinde ve istif edilmiş olarak müşterilerine sunan DEMİR-KAV Şti. Ltd, adanın her yerine ücretsiz nakliye hizmeti sunarak, şimdiden bütün Kıbrıs halkının beğenisini ve takdirini kazanmış durumda.


Son olarak yakacak kömürünü VIP Mangal Kömürü olarak sunmaya hazırlanan DEMİR-KAV Şti. Ltd. bu VIP Mangal Kömürü ile adından çok söz ettireceğe benziyor…
 

Son Güncelleme: 22.12.2017 17:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GİRNE BELEDİYESİ’NİN YENİ YIL ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
GİRNE BELEDİYESİ’NİN YENİ YIL ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
LARNAKA ŞEHİTLERİ İSKELE’DE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI
LARNAKA ŞEHİTLERİ İSKELE’DE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI
Penti Kıbrıs'a ''Merhaba'' Dedi
Penti Kıbrıs'a ''Merhaba'' Dedi

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim