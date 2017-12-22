DEMİR-KAV: Kalite ve sağlık önceliğimiz!

DEMİR-KAV direktörü, Kaan Demirkan, is çıkarmayan, tozsuz, kokusuz ve kıvılcımsız 1. Sınıf kömürler ile Kıbrıs piyasasında iddialı bir şekilde yerini aldı.



Demirkan, 2.5 kiloluk ve 3.5 kiloluk ambalajlarında hazırlanan 1. sınıf kömürlerinden restoranların ve otellerin oldukça memnun olduğunu belirtti.



Aynı zamanda bu soğuk kış aylarında gelen odun taleplerini, paletler halinde ve istif edilmiş olarak müşterilerine sunan DEMİR-KAV Şti. Ltd, adanın her yerine ücretsiz nakliye hizmeti sunarak, şimdiden bütün Kıbrıs halkının beğenisini ve takdirini kazanmış durumda.



Son olarak yakacak kömürünü VIP Mangal Kömürü olarak sunmaya hazırlanan DEMİR-KAV Şti. Ltd. bu VIP Mangal Kömürü ile adından çok söz ettireceğe benziyor…

