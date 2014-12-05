Demba Ba mı Cardozo mu?

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Konya'da Beşiktaş ile Trabzonspor, arasında oynanacak karşılaşmanın sonucu kadar iki takımın yıldız isimleri Demba Ba ve Oscar Cardozo'nun ortaya koyacakları performansta merakla bekleniyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer olan iki oyuncu şimdiye kadar ortaya koydukları performansla taraftarlarını memnun ediyorlar. Şampiyonluğa oynayan iki takımın, iki önemli oyuncusunun takımları adına ortaya koyacakları performans galibiyette büyük rol oynayacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, sahadaki en büyük kozlarından biri Demba Ba, Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın ise son lig maçında attığı 3 golle hat-trick yapan Oscar Cardozo olacak.



DEMBA BA



Sezon başında Chelsea'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Demba Ba, bugüne kadar Beşiktaş adına oynadığı 17 maçta 15 gol atma başarası gösterdi. Spor Toto Süper Lig'de 9, UEFA Avrupa Ligi’nde 5 ve Şampiyonlar Ligi Play-off maçlarında 3 gol atan Senegalli yıldız, takımına sezon başında beri önemli katkı sağladı. Yıldız futbolcu attığı 9 golle de Spor Toto Süper Lig’de gol krallığı yarışında önde gidiyor. Demba Ba, Cardozo’ya göre daha çok transfer yapan bir oyuncu. Daha önce Belçika’nın Mouscron, Almanya’nın Hoffenheim takımının formalarını giyen Demba Ba, İngiltere Premier Lig'de West Ham United ve Newcastle United takımlarında ter döktükten sonra Chelsea'ye transfer oldu. Başarılı futbolcu, İngiltere kariyerinin ardından Beşiktaş’a transfer oldu.



CARDOZO



Trabzonspor’un Paraguaylı yıldızı Oscar Cardozo, bordo-mavililer için bir futbolcudan öte büyük bir anlam ifade ediyor. Sezon başında teknik direktör Vahid Halilhodzic ile tutukluk dönemi geçirse de, teknik direktör Ersun Yanal’ın takımın başına gelmesiyle birlikte yeniden hayat buldu. 5 milyon Euro karşılığında Karadeniz ekibine gelen yıldız oyuncu 16 resmi müsabakada 9 gol attı. 9 lig maçında forma giyen yıldız oyuncu, rakip fileleri 8 kez havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi’nde ise 7 maçta 1 gol atma başarası gösterebildi.



Cardozo’nun, Demba Ba’ya göre daha az uluslararası tecrübesi bulunuyor. Cardozo 2006 yılında Paraguay’ın Nacional Asuncion takımından Arjantin Ligi ekiplerinden Newell's Old Boys takımına transfer oldu. Ancak burada 1 sezon kaldı. 2006-07 sezonunda ligde 33 maçta 21 gol atıp, sezon sonunda Portekiz liginin kulüplerinden SL Benfica'ye transfer oldu. 7 sezon Portekiz takımında kalan oyuncu, uzun bir aradan sonar ilk transferini Trabzonspor’a yaptı.



GOL KRALLIĞI İÇİN YARIŞIYORLAR



Beşiktaş’ın Senegalli yıldızı Demba Ba ve Trabzonspor’un Paraguaylı yıldızı Oscar Cardozo, Spor Toto Süper Lig’de gol krallığı yarışında büyük bir rekabet yaşıyor. Ligde 9 golü bulanan Demba Ba’yı 8 golle Trabzonspor’un Paraguaylı yıldızı Oscar Cardozo takip ediyor.



BILIC VE YANAL’IN HEDEFİ, GOLCÜLERİ TOPLA DAHA ÇOK BULUŞTURMAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gençlerbirliği maçında uyguladığı taktikle Cardozo ile topu buluşturdu. Cardozo girdiği pozisyonları gole çevirme becerisini ortaya koyarken, Beşiktaş Teknik Direktörü Bilic de, aynı taktikle Demba Ba’ya topla buluşturmayı hedefliyor. İki takımın da usta gol ayakları karşısında, savunma ve kalecilerine büyük görev düşecek.