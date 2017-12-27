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DEĞİŞİM VE KURTULUŞ İTTİFAKI MERİÇ, DİLEKKAYA VE ERDEMLİ KÖYLERİNİ ZİYARET ETTİ

DEĞİŞİM VE KURTULUŞ İTTİFAKI MERİÇ, DİLEKKAYA VE ERDEMLİ KÖYLERİNİ ZİYARET ETTİ

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:49
DEĞİŞİM VE KURTULUŞ İTTİFAKI MERİÇ, DİLEKKAYA VE ERDEMLİ KÖYLERİNİ ZİYARET ETTİ
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Değişim ve Kurtuluş İttifakı’ndan bir heyet  seçim çalışmaları kapsamında önceki akşam Meriç, Dilekkaya ve Erdemli köylerini ziyaret etti.
TKP Yeni Güçler tarafından yapılan açıklamaya göre, TKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu ziyarette yaptığı konuşmada kamuya ait kaynaklarının iktidar partileri tarafından partisel amaçlarla kullanıldığını savundu.
TKP Yeni Güçler iktidarında yapılanların hesabının sorulacağı söyledi. 
“TARIM REFORMU YAPACAĞIZ”
Davulcu, ziyarette TKP seçim bildirgesinde yer alan tarım reformu hakkında köy halkına bilgi verdi. Bu amaçla Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'deki uygulamaları incelediklerini ifade eden Davulcu, tarım işletmelerini büyük orta ve küçük olmak üzere 3 gruba ayıracaklarını söyledi. 
Büyük tarımsal işletmelere yapılan devlet desteğini azaltıp buradan elde edilecek parasal kaynakla küçük işletmelere daha fazla destek sağlayacakları vaadinde bulunan Davulcu, böylelikle büyüğün küçüğü yutamayacağını ve üretim ve istihdamın artarak devam edeceğini kaydetti.

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