Değirmenlik’te Cumartesi Fidan Dikme Etkinliği Var

Değirmenlik Çevre ve Tanıtma Derneği’nin “Daha Yeşil Değirmenlik İçin Elele” sloganıyla bu yıl birincisini düzenleyeceği fidan dikme etkinliği, Cumartesi günü saat 13.30’da Değirmenlik İlkokulu civarındaki tepelerde gerçekleştirilecek.

Dernek başkanı Gülsüm Gözenler tarafından yapılan açıklamaya göre, köyün diğer kurum ve kuruluşları yanında bölge insanının da katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikte toplam 500 adet fidan dikilecek.

Ülke genelinde ve özellikle Değirmenlik bölgesinde var olan çevre sorunlarına karşı tüm halkı duyarlı olmaya davet eden dernek yöneticileri, gelecek nesiller için yaşanılabilir bir çevre, yaşanılabilir bir Değirmenlik ve yaşanılabilir bir Kıbrıs’ı yaratmak adına herkesi fidan dikmeye katkı koyma davet ettiler.