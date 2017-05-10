Değirmenlik Belediyesi Yaşlılara Yemek Verecek

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Değirmenlik Belediyesi, belediyeye bağlı 16 köyde yaşayan yaşlılara yemek verecek.

Değirmenlik Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, yemek, 11 ile 16 Mayıs tarihlerinde Salamis Bay Conti Otel’de yer alacak.

Etkinlik; Değirmenlik, Beyköy, Minareliköy, Demirhan, Cihangir, Kalavaç, Çukurova ve Yeniceköy’de ikamet edenler için 11 Mayıs, Yiğitler, Erdemli, Kırıkkale, Dilekkaya, Gaziköy, Meriç ve Düzova’da kalanlar için ise 16 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Ulaşım için saat 10:30’da köy meydanlarından otobüs kaldırılacak.

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