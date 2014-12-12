Değirmenlik Okul Aile Birlikleri Belediye Başkanı Işısal’ı Ziyaret Etti

Değirmenlik İlkokulu, Değirmenlik Lisesi ve Şehit Mehmet Eray İlkokulu yetkilileri Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal’ı ziyaret ederek yeni okul aile birliği yönetimlerini tanıttı.

Değirmenlik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Değirmenlik Lisesi, Değirmenlik İlkokulu ve Şehit Mehmet Eray İlkokulu yeni dönem okul aile birliği yönetimlerini belirledi. Yeni yönetim okul müdürleriyle birlikte Değirmenlik Belediye Başkanı Işısal’ı ziyaret gerçekleştirdi.

Işısal, ziyaretteki konuşmasında Değirmenlik İlkokulu’nun yeniden yapımına katkıda bulunduklarını, bölgedeki tüm okullara da ihtiyaçları olduğu zaman destek olduklarını belirtti.