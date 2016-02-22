Değirmenlik Bölgesi’ndeki Küçük Ve Orta Boy İşletmelere Gıda Güvenliği Konusunda Seminer

Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köylerdeki küçük ve orta boy işletmelere gıda güvenliği konusunda seminer verilecek.

Seminerler, Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve TC Çukurova Kalkınma Ajansı’nın teknik destek verdiği “Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” kapsamında yapılacak.

9 Mart- 10 Haziran tarihleri arasında “Gıda İşletmelerinin Gelişimi ve Ürün Kalitesinin Artırılması” konusunda verilecek seminerler hakkında bir de basın toplantısı düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, basın toplantısı 9 Mart Çarşamba günü 10.00 ile 12. 00 saatleri arasında Değirmenlik Spor Kulübü Salonu’nda yapılacak.

IŞISAL, 6 FİRMAYLA SÖZLEŞME İMZALADI

Öte yandan verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, seminerle ilgili çıkılan ihaleyi kazanan 6 firmayla sözleşme imzaladı.

Işısal konuyla ilgili bir değerlendirme yaparak, projenin hayata geçmesinde önemli rolü olan Sağlık Şubesi Sorumlusu Veteriner Hekim Şifa Berkan’ın başarısının diğer belediyelere de örnek olmasını istedi.

Gıda Mühendisi Gülsen Akdoğdu, ise “Bu, Kıbrıs’ta bugüne kadar yapılmış en güzel gıda güvenliği projesidir. Ve ilk kez bir belediye tarafından yapılıyor” dedi.