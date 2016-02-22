Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Değirmenlik Bölgesi’ndeki Küçük Ve Orta Boy İşletmelere Gıda Güvenliği Konusunda Seminer

Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köylerdeki küçük ve orta boy işletmelere gıda güvenliği konusunda seminer verilecek.

Değirmenlik Bölgesi’ndeki Küçük Ve Orta Boy İşletmelere Gıda Güvenliği Konusunda Seminer

Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köylerdeki küçük ve orta boy işletmelere gıda güvenliği konusunda seminer verilecek.

22 Şubat 2016 Pazartesi 12:55
Değirmenlik Bölgesi’ndeki Küçük Ve Orta Boy İşletmelere Gıda Güvenliği Konusunda Seminer
banner238

 Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köylerdeki küçük ve orta boy işletmelere gıda güvenliği konusunda seminer verilecek.

Seminerler, Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve TC Çukurova Kalkınma Ajansı’nın teknik destek verdiği “Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” kapsamında yapılacak.

9 Mart- 10 Haziran tarihleri arasında “Gıda İşletmelerinin Gelişimi ve Ürün Kalitesinin Artırılması” konusunda verilecek seminerler hakkında bir de basın toplantısı düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, basın toplantısı 9 Mart Çarşamba günü 10.00 ile 12. 00 saatleri arasında Değirmenlik Spor Kulübü Salonu’nda yapılacak.

IŞISAL, 6 FİRMAYLA SÖZLEŞME İMZALADI

Öte yandan verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, seminerle ilgili çıkılan ihaleyi kazanan 6 firmayla sözleşme imzaladı.

Işısal konuyla ilgili bir değerlendirme yaparak, projenin hayata geçmesinde önemli rolü olan Sağlık Şubesi Sorumlusu Veteriner Hekim Şifa Berkan’ın başarısının diğer belediyelere de örnek olmasını istedi.

Gıda Mühendisi Gülsen Akdoğdu, ise “Bu, Kıbrıs’ta bugüne kadar yapılmış en güzel gıda güvenliği projesidir. Ve ilk kez bir belediye tarafından yapılıyor” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim